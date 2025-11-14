Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một nhân vật Naruto trở lại sau 11 năm vắng bóng, giữ trọng trách quan trọng

Thiện Dư

HHTO - Trong khi Naruto sắp sửa biến mất một thời gian, một nhân vật khác sẽ trở lại trong ngoại truyện Boruto: Two Blue Vortex.

Sau giả thuyết về việc Naruto có thể biến mất một thời gian khỏi ngoại truyện Boruto: Two Blue Vortex về con trai mình, thì một nhân vật khác được cho là sẽ sớm tái xuất. Trong thế giới Làng Lá hiện tại, vô số ninja vẫn còn sống và chờ ngày tỏa sáng một lần nữa. Tác giả Mikio Ikemoto đã lên kế hoạch mang trở lại một biểu tượng từ thời kỳ cũ, đó là Lục Đạo Hokage Kakashi Hatake.

Với sức mạnh khủng không hề vơi bớt đi, Kakashi hứa hẹn sẽ đóng vai trò then chốt, đặc biệt khi Konoha đang đối mặt với mối đe dọa từ "kẻ phản bội" Boruto Uzumaki.

kakashi-chakra-paper-1.jpg
Kakashi sẽ sớm tái xuất trong Boruto sau 11 năm.

Cho đến hiện tại, Kakashi hoàn toàn vắng mặt trong mạch truyện chính của Boruto: Two Blue Vortex. Song, tình hình chính trị hỗn loạn tại Konoha là tiền đề quan trọng để anh trở lại đường đường chính chính. Thất Đạo Hokage được tuyên bố đã chết, Shikamaru tạm quyền nhưng kiên quyết từ chối danh hiệu Bát Đạo.

Nói cách khác, Làng Lá đang không có Hokage thực sự. Đỉnh điểm là Shikamaru còn bị nghi ngờ phản bội, và nếu ông bị tước bỏ quyền lực, Konoha cần một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm ngay lập tức. Từ đó, người duy nhất đủ khả năng, đủ uy tín để đảm nhận trọng trách ấy chính là Kakashi Hatake.

Thực chất, chính tác giả Ikemoto từng úp mở về kế hoạch này trong một buổi phỏng vấn: "Sẽ là 'spoil' nếu tôi nói ra, nhưng mọi người có thắc mắc tại sao Kakashi, một nhân vật cực kỳ được yêu thích lại ít xuất hiện đến vậy? Thật là một bí ẩn". Lời nói ấy không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn khẳng định màn tái xuất của Kakashi đã được tính toán từ lâu.

latest.jpg

Thêm vào đó, việc Kakashi khoác lên lại chiếc áo choàng Hokage không phải là chưa từng có tiền lệ. Sau cái chết của Tứ Đạo, Konoha từng quay về với Tam Đạo Hokage thay vì vội vàng chọn người mới. Tương tự, trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động này, việc mời Kakashi "tái nhậm chức" là lựa chọn hợp lý nhất cho đến khi thế hệ trẻ sẵn sàng.

Sự trở lại của Kakashi sẽ giúp giải quyết khủng hoảng lãnh đạo, khắc phục lỗ hổng lớn nhất còn sót lại của Boruto: Two Blue Vortex, đó là sự vắng bóng của dàn nhân vật cũ. Một khi bước lên ghế Hokage lần nữa, Kakashi sẽ mang kinh nghiệm và sự điềm tĩnh từng trải của mình để đóng góp cho Konoha, dù cho tuổi tác không phải là thế mạnh lớn của anh như trước.

kakashi-hatake-in-naruto-3.jpg
boruto-kakashi-hatake-return.jpg
Kakashi sẽ là đóng góp lớn và cần thiết cho Konoha.
Thiện Dư
