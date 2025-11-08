Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn sao Xác Ướp Ai Cập sau 25 năm: Nam chính lấy lại hào quang, nữ chính đẹp trường tồn

Thiện Dư

HHTO - Sau 25 năm, những ngôi sao làm nên siêu phẩm Xác Ướp Ai Cập sắp tề tựu lại một lần nữa.

Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ khi siêu phẩm The Mummy - Xác Ướp Ai Cập của đạo diễn Stephen Sommers gây sốt toàn cầu, trở thành bom tấn phòng vé với doanh thu hơn 415 triệu USD (gần 11.000 tỷ đồng). Trong đó, sự phối hợp cực ăn ý của dàn diễn viên đã mang đến cuộc phiêu lưu tuổi thơ đúng nghĩa dành cho khán giả Việt. Gần đây, thông tin Xác Ướp Ai Cập sẽ khởi quay phần 4 khiến khán giả không khỏi háo hức. Vậy các thành viên gia đình O'Connor, hay xác ướp đáng sợ Imhotep giờ ra sao?

brendan-fraser-praticia-velasquez-john-hannah-oded-fehr-the-mummy-cast-fan-expo-denver-070725-3df52974fe87452696407002ed22445b.jpg

Brendan Fraser là nam chính của Xác Ướp Ai Cập, vào vai cựu binh sĩ Rick O'Connell kiêm thợ săn kho báu liều mạng, vô tình đánh thức xác ướp cổ đại qua Quyển sách Người chết. Với nụ cười rạng rỡ và khả năng diễn xuất tự nhiên, Fraser biến Rick thành biểu tượng anh hùng hành động thập niên 90, dẫn dắt khán giả qua những pha rượt đuổi gay cấn và hài hước. Từ đó, Fraser được mệnh danh "nam thâng hành động" với loạt siêu phẩm liên tiếp, điển hình như George of the Jungle.

fraser-mummy.jpg

Thế nhưng tên tuổi của anh bắt đầu tụt dốc nhanh chóng, bị lãng quên trong 20 năm tiếp theo. Chỉ khi ở tuổi ngoài 50, Fraser mới trở lại ngoạn mục, giành cả tượng vàng Oscar với vai diễn người cha béo phì trong The Whale. Giờ đây, Fraser tiếp tục bận rộn với các dự án lớn, và sẽ sớm mang Rick O'Connell trở lại trong Xác Ướp Ai Cập 4.

0fb2ede554b25570bf88835d8576f48f.jpg

Vai nữ chính Evelyn xinh đẹp, thông minh của Xác Ướp Ai Cập do sao nữ Rachel Weisz thể hiện. Bằng kiến thức Ai Cập học rộng lớn, Evelyn là mảnh ghép không thể thiếu, làm nên thành công lớn của hai phần đầu. Trải qua hơn 2 thập kỷ, Rachel Weisz đã ở đỉnh cao sự nghiệp với loạt vai diễn danh giá, bỏ túi cho mình các tượng vàng Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA... Đặc biệt, nhan sắc "bao năm vẫn vậy" của Weisz khiến khán giả vẫn luôn nhung nhớ và yêu thích, đặc biệt là khi cô sắp tái xuất cùng Brendan Fraser trong phần 4 của Xác Ướp Ai Cập.

rachel-weisz.jpg
rachel-weisz-62940.jpg

Đối đầu với Evelyn trong Xác Ướp Ai Cập chính là công chúa Anck-su-namun, do Patricia Velásquez thể hiện. Nữ người mẫu kiêm diễn viên Venezuela gây ấn tượng mạnh mẽ khi trở thành người tình của phản diện xác ướp, đồng thời "đầu thai" vào thân xác của Meela Nais. Sao nữ này sở hữu thân hình hoàn hảo cùng khả năng diễn xuất đầy mê hoặc, tạo nên hình mẫu phản diện gợi cảm.

Tuy nhiên sau Xác Ướp Ai Cập, Velásquez không có quá nhiều hoạt động phim ảnh nổi bật. Trái lại, cô chuyển hướng mạnh mẽ sang hoạt động xã hội và từ thiện, sáng lập Quỹ Wayúu Tayá Foundation để hỗ trợ cộng đồng dân tộc bản địa ở quê nhà.

499527787-728048916335131-980068130917866101-n.jpg

Xác Ướp Ai Cập không thể trọn vẹn nếu không có phản diện ám ảnh hàng triệu khán giả một thời, thông qua màn thể hiện của Arnold Vosloo. Sao nam 6X đã khắc họa hoàn hảo vai Imhotep - vị tư tế Ai Cập bị nguyền rủa, đầy oán hận và sở hữu năng lực tái sinh thông qua Quyển sách Người chết. Nhờ thân hình chuẩn, diễn xuất đáng sợ một cách thuyết phục, Vosloo tiếp tục được chọn vào nhiều vai ác nhân sau đó.

Hiện tại ở tuổi 63, ông vẫn duy trì sự nghiệp ổn định với các vai phụ, cũng như tận hưởng cuộc sống cá nhân của mình chứ không áp lực ánh đèn Hollywood.

the-mummy-watn-arnold-vosloo-050.jpg

John Hannah được xem là "cây hài" của Xác Ướp Ai Cập khi vào vai Jonathan, anh trai vụng về, mê tiền và hay gây rắc rối của Evelyn. Màn thể hiện của Hannah trong phim là yếu tố quan trọng, giúp cân bằng với yếu tố kinh dị, hồi hộp xuyên suốt. Anh cũng là diễn viên duy nhất tham gia đủ cả ba phần Xác Ướp Ai Cập, tính cả dự án về Tần Thủy Hoàng có Lý Liên Kiệt đóng.

Trong những năm gần đây, John Hannah làm việc dẫn truyện trên truyền hình Anh, cũng như dành thời gian cho sân khấu và cuộc sống gia đình.

the-mummy-watn-john-hannah-05032.jpg

Cuối cùng là sao nam Oded Fehr, thủ vai thủ lĩnh Medjai bí ẩn nhưng cực ngầu có tên Ardeth Bay. Anh là người canh giữ lăng mộ xác ướp, từng ra sức ngăn cả nhóm nhân vật chính nhưng bất lực. Với ngoại hình cuốn hút kiểu Ả Rập và diễn xuất nghiêm nghị, Fehr mang đến hình ảnh liêm chính, chiến đấu mãn nhãn không kém gì Rick.

Sau dự án này, Fehr tiếp tục ghi điểm trong loạt phim thây ma Resident Evil, là hình tượng ngôi sao hành động tiềm năng. Sau 25 năm, Oded Fehr có sự nghiệp tương đối ổn định với hàng loạt dự án phim ảnh lớn nhỏ khác nhau. Anh cũng thử sức với lồng tiếng game, và được mong đợi sẽ trở lại trong Xác Ướp Ai Cập 4 để dẫn dắt vợ chồng Rick - Evelyn một lần nữa.

the-mummy-watn-oded-fehr-050324.jpg
Thiện Dư
#The Mummy #Xác Ướp Ai Cập #Bredan Fraser #Rachel Weisz

