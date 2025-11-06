Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trở lại sau 10 năm, Hilary Duff "đụng độ" Katy Perry trên đường đua âm nhạc

Quỳnh Phương
HHTO - Tháng 11 này hứa hẹn mang đến một “cú chấn động nhẹ” cho làng nhạc thế giới, khi Hilary Duff và Katy Perry - hai biểu tượng nhạc Pop cùng chọn ngày 6/11 để phát hành single mới.

Với Hilary Duff, đây là màn trở lại được mong chờ suốt một thập kỷ của "cô công chúa Disney thế hệ đầu". Từng là biểu tượng tuổi teen đầu những năm 2000 với loạt hit như So Yesterday hay Come Clean, nữ ca sĩ sau đó tạm gác âm nhạc để tập trung cho phim ảnh và gia đình. Trước đó, cô đã "nhá hàng" cho dự án trở lại này vào tháng 9 năm nay thông qua các bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân.

Hilary Duff là cái tên từng gây thương nhớ vào những năm 2000.
Dự kiến phát hành vào ngày 6/11, single mới mang tên Mature đánh dấu lần trở lại đầu tiên của Hilary Duff sau gần 10 năm. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô muốn quay lại khi đã “đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành để nói điều mình thực sự cảm nhận”. Song song với đó, cô cũng chuẩn bị ra mắt một series tài liệu ghi lại hành trình tìm lại cảm hứng sáng tạo, nơi khán giả có thể thấy rõ hơn góc nhìn của cô về nghệ thuật và cuộc sống.

Hilary Duff sẽ trở lại với single Mature.
Trong khi đó, Katy Perry khiến mạng xã hội dậy sóng khi công bố single mới Bandaids, ra mắt cùng ngày 6/11. Tấm poster teaser với hình ảnh gương mặt nữ ca sĩ có vết thương nhẹ cùng dòng chữ Bandaids đã thổi bùng làn sóng dự đoán về chủ đề bài hát. Nhiều người hâm mộ tin rằng đây sẽ là ca khúc kể về sự chữa lành, tái sinh sau những biến động cá nhân của Katy.

Katy Perry khiến mạng xã hội dậy sóng khi công bố single mới Bandaids.
Ca khúc này có sự tham gia sản xuất của hai “phù thủy phòng thu” nổi tiếng là Max Martin và Andrew Watt - những cái tên từng đứng sau nhiều bản hit của Katy trước đây. Dù vậy, không ít người hâm mộ cho rằng đây là màn trở lại khá sớm, khi nữ ca sĩ vừa phát hành album 143 vào cuối năm 2024 nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng. Tuy nhiên, dưới bàn tay của hai producer kỳ cựu, Bandaids vẫn được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp nữ ca sĩ tìm lại phong độ đỉnh cao.

Ca khúc có sự tham gia sản xuất của Max Martin và Andrew Watt.
Cuộc “chạm trán” giữa Hilary Duff và Katy Perry vào ngày 6/11 dự kiến sẽ trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc Pop. Với Hilary, đây là màn tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng, được bước đi được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự chương mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, Katy Perry trở lại với mục tiêu lấy lại phong độ sau chuỗi thành tích chưa mấy khả quan. Hai hướng đi khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một thời điểm: Liệu màn đối đầu này sẽ tạo nên những cú hích đáng nhớ cho nhạc Pop mùa cuối năm?

Quỳnh Phương
