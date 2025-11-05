Carly Rae Jepsen có tin vui, fan chúc mừng giọng ca "Call Me Maybe” lên chức

HHTO - Carly Rae Jepsen, nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit toàn cầu "Call Me Maybe", vừa chia sẻ tin vui đang mang thai con đầu lòng với chồng là nhà sản xuất âm nhạc Cole M.G.N.

Ngày 4/11 vừa qua, Carly Rae Jepsen đã đăng tải một loạt ảnh đen trắng lên Instagram cá nhân, khoe vòng bụng đang lớn, cùng dòng trạng thái ngắn gọn “Oh hi baby” (tạm dịch: Chào em bé) để chia sẻ tin vui.



Ở phần bình luận, chồng của cô - nhà sản xuất âm nhạc Cole M.G.N. gửi những biểu tượng trái tim như lời chúc mừng dành cho khoảnh khắc đặc biệt của cả hai. Dưới bài đăng cũng nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ, đa phần là những khán giả đã dõi theo cô nàng suốt nhiều năm.

Bộ ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: @vanessaheins

Carly Rae Jepsen và Cole M.G.N. gặp nhau năm 2021 trong quá trình làm việc cho album The Loveliest Time. Mối quan hệ bắt đầu từ hợp tác nghệ thuật rồi dần phát triển thành tình cảm. Cặp đôi xác nhận đính hôn vào tháng 9 năm ngoái và tổ chức lễ cưới thân mật hồi tháng 10 vừa qua với khoảng 100 khách mời.

Trước khi thông báo mang thai, Jepsen từng ví ca khúc So Right là “khoảnh khắc gặp gỡ” của cả hai khi mới bắt đầu làm việc chung. Nữ ca sĩ cũng cho biết việc cùng nhau sáng tạo âm nhạc giúp họ hiểu nhau hơn và trở nên gần gũi theo cách tự nhiên.

Cặp đôi vừa kết hôn hồi tháng trước. Ảnh: @vanessaheins

Carly Rae Jepsen sinh năm 1985 tại Canada. Cô bắt đầu hành trình âm nhạc của mình vào năm 2007 khi tham gia cuộc thi Canadian Idol và giành vị trí thứ ba. Thế nhưng, phải đến năm 2012, tên tuổi của Carly mới vụt sáng thành hiện tượng toàn cầu với ca khúc "tỷ view" Call Me Maybe và tiếp tục gây tiếng vang với album E.m.o.t.io.n.

Trong những năm gần đây, Carly duy trì sự nghiệp theo hướng độc lập và dù không hoạt động quá sôi nổi, nữ ca sĩ vẫn có lượng người hâm mộ trung thành nhờ phong cách nhạc pop tươi sáng và hình ảnh nghệ sĩ luôn cởi mở, gần gũi trong cách kết nối với khán giả.