Top 5 nhân vật Hokage mạnh nhất Naruto: Nam chính giữ ngôi vương hay ai khác?

HHTO - Hokage là biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho ý chí trong Naruto mà chỉ có rất ít nhân vật đạt được.

Trong xuyên suốt thương hiệu Naruto, danh hiệu Hokage không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn bảo vệ ý chí của lửa. Qua bao thế hệ, có 5 nhân vật Hokage đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng người hâm mộ, được xếp hạng dựa trên không chỉ sức mạnh thuần túy mà còn là tầm nhìn, sự hy sinh và di sản họ để lại cho Konoha.

Hạng 5: Minato Namikaze

Khi Đệ Tam Hokage Hiruzen Sarutobi tự nguyện thoái vị, "Tia chớp Làng Lá" Minato Namikaze đã được chọn làm người kế vị. Chỉ trong vài giây, anh đã tiêu diệt cả ngàn kẻ địch, buộc cả một quốc gia phải ký hiệp ước hòa bình. Phi Lôi Thần Thuật của Minato vượt xa cả người sáng tạo ra nó là Tobirama Senju, thậm chí khiến Tứ Đệ Raikage cũng phải cúi đầu thừa nhận sự thua kém.

Dù thời gian tại vị ngắn ngủi, Minato đã chứng minh mình là vị Hokage hoàn hảo trong thời chiến. Khi Obito Uchiha điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng, anh đã dùng chính mạng sống để phong ấn yêu hồ vào cơ thể con trai mới sinh, cũng chính là Naruto.

Hạng 4: Tobirama Senju

Dù từng nhận nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Tobirama Senju chính là người đã đặt nền móng cho hệ thống ninja hiện đại. Là em trai của Đệ Nhất, Tobirama kế vị Hashirama và trở thành Đệ Nhị Hokage với trí tuệ chiến thuật đáng sợ.

Ông sáng tạo ra hàng loạt thuật cấm như Ảnh Phân Thân, Phi Lôi Thần, Uế Thổ Chuyển Sinh... và đặc biệt là ANBU, lực lượng bóng tối thực thi những nhiệm vụ mà ánh sáng không thể chạm tới.

Nhưng Tobirama cũng là người đầu tiên gieo mầm nghi kỵ với gia tộc Uchiha. Câu nói lạnh lùng "Uchiha là một gia tộc bị ác quỷ ám ảnh" của ông đã trở thành lời nguyền, truyền qua Danzo Shimura và cuối cùng dẫn đến thảm sát Uchiha định mệnh. Tàn nhẫn là vậy, Tobirama luôn đặt lợi ích của Konoha lên trên hết, chứng minh bản thân là một vị Hokage mà người khác vừa kính nể, vừa khiếp sợ.

Hạng 3: Hiruzen Sarutobi

Được mệnh danh là "Giáo sư" và là người duy nhất ngoài Hashirama được gọi là "Thần Ninja", Hiruzen Sarutobi chính là đỉnh cao của thế hệ cũ. Được cả Hashirama lẫn Tobirama trực tiếp dạy dỗ, ông thông thạo toàn bộ năm hệ chakra và hàng ngàn thuật. Ở tuổi 70, ông vẫn đơn thương độc mã đối đầu Orochimaru và suýt nữa đã chiến thắng.

Hiruzen là người thầy vĩ đại nhất, đào tạo nên bộ ba huyền thoại Jiraiya, Tsunade và Orochimaru. Nhưng cũng chính ông là người để Naruto lớn lên trong cô đơn và bị cả làng xa lánh. Những sai lầm trong cách trị làng, sự dung túng cho Danzo và sự bất lực trước thảm sát Uchiha đã khiến di sản của Đệ Tam trở thành một bức tranh u tối.

Hạng 2: Hashirama Senju

Hashirama Senju, hay Đệ Nhất Hokage không chỉ là ninja mạnh nhất thời đại mình mà còn là người duy nhất từng đối đầu ngang ngửa với Madara Uchiha ở đỉnh cao sức mạnh. Mokuton huyền thoại, Tiên nhân thuật hoàn hảo, và khả năng chữa lành không cần kết ấn đã biến ông thành hiện thân của thần linh trong mắt mọi người.

Deep Wood: Thousand Hands chính là biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối của Hashirama. Ông từng dùng chính thuật này để chế ngự Cửu Vĩ bị Madara điều khiển. Thế nhưng hơn cả sức mạnh, Hashirama là người đầu tiên dám mơ về một thế giới mà trẻ em không phải giết nhau. Chính tế bào của ông đã giúp Madara thức tỉnh Rinnegan, và chính giấc mơ của ông đã tạo nên Làng Lá.

Hạng 1: Naruto Uzumaki

Ngôi vương Hokage trong Naruto thuộc về người mà không ai từng nghĩ sẽ đạt được - nam chính Naruto Uzumaki. Cậu bé từng bị cả làng xa lánh, bị gọi là "yêu quái" đã dùng chính sự cứng đầu và nụ cười ngốc nghếch của mình để thay đổi cả thế giới.

Sức mạnh của Naruto ở cuối truyện đã vượt xa mọi giới hạn, hòa hợp hoàn hảo với Kurama, Tiên nhân thuật Lục Đạo và Rasenshuriken, có thể đánh bại cả Otsutsuki… Nhưng điều khiến Naruto trở thành Hokage vĩ đại nhất không phải sức mạnh, mà là trái tim. Chính cậu đã khiến Nagato quỳ xuống khóc và tin vào hòa bình. Chính cậu đã khiến cả thế giới shinobi đoàn kết trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Naruto không chỉ bảo vệ Làng Lá, mà còn là giấc mơ của Hashirama, đồng thời chuộc lỗi cho sai lầm của Hiruzen, tiếp nối di sản của Minato, và chứng minh rằng lời nguyền của Tobirama có thể bị phá vỡ bằng tình thương.