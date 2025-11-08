Lộ diện nhân vật sẽ thay thế Naruto, không phải con trai Boruto

HHTO - Đây là nhân vật được đánh giá như hậu bối xứng đáng nhất để kế thừa, thay thế Naruto trong tương lai.

Trong cộng đồng người hâm mộ thương hiệu Naruto và cả Boruto, cuộc tranh luận về việc ai xứng đáng trở thành người thừ kế thừa di sản Hokage Đệ Thất - Naruto Uzumaki chưa bao giờ hạ nhiệt.

Có người cho rằng con trai cả của Naruto - Boruto hiển nhiên là "người được chọn". Số khác lại đặt kỳ vọng vào Himawari, cô con gái sở hữu tiềm năng làm Jinchuriki mới của Kurama. Tuy nhiên, theo nhiều phân tích và diễn biến mới trong phần Boruto: Two Blue Vortex, cái tên nhận được sự chú ý nhất lại không phải dàn hậu duệ của nhà Uzumaki.

Ai xứng đáng là người thay thế Naruto trong tương lai?

Cụ thể, nhân vật có "lý lịch" phù hợp nhất để thay thế Naruto trong tương lai là Sarada Uchiha. Bởi lẽ, yếu tố làm nên biểu tượng đầy cảm hứng của Naruto không nằm ở mỗi sức mạnh hay danh hiệu Hokage, mà còn có "ý chí lửa", hay niềm tin rằng cả Làng Lá là một đại gia đình, và sự thấu hiểu và bao dung có thể phá vỡ thù hận truyền kiếp.

Sarada - con gái của Sasuke và Sakura là cái tên sáng giá nhất.

Boruto đúng là thừa hưởng ngoại hình và phần nào khí chất của cha, còn Himawari có mối liên kết đặc biệt với Kurama, Sarada mới là người mang "ý chí lửa" rõ rệt nhất. Cô không chỉ mơ ước trở thành Hokage một cách nghiêm túc, mà còn đại diện cho cơ hội hàn gắn lịch sử lâu dài giữa gia tộc Uchiha và chính Konoha. Gia tộc Uchiha từng bị đối xử bất công, dẫn đến bi kịch khiến Sasuke trở thành phản diện suốt một thời gian dài.

Dù Naruto đã mở ra con đường hòa giải nhưng trong diễn biến mới nhất của Boruto: Two Blue Vortex, mọi thứ vẫn còn dang dở. Từ đó, cô con gái của Sasuke và Sakura trở thành biểu tượng của thế hệ mới: Mạnh mẽ, hiểu chuyện, và mang ý chí thay đổi hệ thống từ bên trong. Đồng thời nếu trở thành Hokage, Sarada sẽ đánh dấu lần đầu tiên một người mang họ Uchiha đứng đầu Làng Lá.

Sarada sở hữu năng lực khủng.

Sarada hiện vẫn đang trên hành trình trưởng thành của mình dù trên thực tế, cô đã thức tỉnh được Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn (dạng thức Sharingan hùng mạnh vô biên, chỉ được thức tỉnh ở người trải qua sự mất mát khủng khiếp như mất người thân). Càng ngày, Sarada thể hiện sự quyết đoán của mình ngày càng rõ, nhất là trước vị trí Hokage vốn vẫn cần cả một hành trình dài phía trước để chinh phục.

Trong bối cảnh Boruto đang mang trọng trách đối đầu mối đe dọa từ ngoài làng, còn Himawari vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh, Sarada đang giữ vai trò ổn định, "neo giữ" lý tưởng của Konoha. Cô không chỉ chiến đấu vì sức mạnh mà còn vì hòa bình và sự công bằng, cũng giống như cách Naruto từng phá bỏ vòng lặp hận thù bằng niềm tin vào con người.

Sarada thức tỉnh Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn.

Cô có ý chí và quyết tâm giống Naruto năm xưa.

Trong khi đó, tương lai sẽ an bài ra sao vẫn còn là ẩn số, và độc giả bộ truyện chỉ có thể chờ đợi để xem dàn hậu duệ này sẽ đạt được những gì ấn tượng như bố mẹ chúng trước kia.