Ra mắt phim về "Ông hoàng nhạc Pop" do cháu ruột Michael Jackson đóng chính

ĐÔNG MIÊN
HHTO - Sau thời gian dài chuẩn bị, "Michael" - phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đã tung trailer đầu tiên. Do cháu ruột của “Ông hoàng nhạc Pop” đảm nhận vai chính, tác phẩm được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của năm 2026.

Ngày 6/11 vừa qua, hãng Universal Pictures đã phát hành trailer chính thức đầu tiên cho Michael, phim tiểu sử về cuộc đời Michael Jackson. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Michael tái hiện những giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của cố ca sĩ từ khi còn là giọng ca chính của nhóm The Jackson Five cho đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Trong Michael, vai diễn trung tâm được trao cho Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson và là con trai của Jermaine Jackson, thành viên nhóm The Jackson Five. Đây là một thử thách không nhỏ với Jaafar, khi ngay ở vai diễn đầu tay, anh đã phải hóa thân vào một biểu tượng văn hóa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong âm nhạc và ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

3d0b6c11d7105b4e0201-1-8832.jpg
Là cháu ruột, Jaafar (trái) mang nhiều nét tương đồng về ngoại hình với Michael Jackson.

Đạo diễn Antoine Fuqua cho biết ông “cảm nhận được một sự kết nối tinh thần mạnh mẽ” khi lần đầu gặp Jaafar, còn nhà sản xuất Graham King mô tả đây là “một lựa chọn tự nhiên” cho vai diễn vì Jaafar không chỉ mang vẻ ngoài giống chú mình mà còn có khả năng thể hiện tinh thần và năng lượng của Michael trên sân khấu.

5ce3b82d5b2dd7738e3c.jpg
Trong trailer, Jaafar xuất hiện với phong thái đặc trưng của cố nghệ sĩ, tái hiện những bước nhảy và biểu cảm từng làm nên huyền thoại. Ảnh: Universal Pictures

Chia sẻ về hướng tiếp cận với nhân vật chính, nhà sản xuất Graham King cho biết Michael sẽ “không né tránh những mâu thuẫn hay góc khuất”, bởi điều ông muốn mang đến là “chân dung một con người thật, với ánh sáng và bóng tối song hành”.

“Michael có một cuộc đời phức tạp. Là một nhà làm phim, tôi muốn khắc họa ông ấy bằng cách nhân văn nhưng không tô hồng, và để khán giả tự cảm nhận sau khi xem xong”, ông nói.

f894515fb25f3e01674e.jpg
577028074-1340120901087630-4909368075228474356-n.jpg
Ảnh: Universal Pictures

Với kinh phí ước tính khoảng 155 triệu USD (hơn 4 nghìn tỷ đồng), Michael được xem là một trong những dự án tiểu sử âm nhạc tham vọng nhất của thập kỷ. Phim dự kiến công chiếu màn ảnh rộng vào ngày 24/4/2026.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
