"Đứa Con Của Thần Tượng" tung trailer mùa 3, các hãng anime "làm căng" với AI

HHTO - Sau cái kết đầy kịch tính của mùa 2, "Oshi no Ko" (Đứa Con Của Thần Tượng) chính thức trở lại với phần ba, tiếp tục khai khác "sóng ngầm" của giới giải trí Nhật Bản, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong hành trình báo thù của anh em nhà Hoshino.

Ê-kíp sản xuất của Oshi no Ko chính thức công bố loạt thông tin mới cho mùa 3, kèm trailer giới thiệu và các hình ảnh quảng bá liên quan. Buổi công bố có sự tham gia của hai diễn viên lồng tiếng chính là Yurie Igoma (vai Ruby) và Takeo Otsuka (vai Aqua), diễn ra trên kênh YouTube chính thức của phim.

Oshi no Ko mở đầu với câu chuyện về Goro, một bác sĩ phụ khoa ở vùng nông thôn, người luôn ngưỡng mộ nữ thần tượng nổi tiếng Ai Hoshino. Trong một biến cố bất ngờ, Goro bị sát hại ngay trước ngày Ai sinh con và sau đó tái sinh trong thân thể Aqua, con trai của chính nữ thần tượng mà anh từng hâm mộ. Cùng với em gái sinh đôi Ruby, vốn là sự tái sinh của một bệnh nhân từng được Goro điều trị, cả hai lớn lên dưới ánh hào quang của người mẹ nổi tiếng.

Cặp song sinh Ruby và Aqua Hoshino trong hình ảnh chủ đề mùa Thu. Ảnh: Doga Kobo

Bi kịch xảy ra khi Ai Hoshino bị sát hại trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Từ đó, Aqua và Ruby quyết tâm bước chân vào thế giới giải trí, mỗi người mang theo một mục đích khác nhau, một khao khát nối tiếp giấc mơ của mẹ, còn người kia bị ám ảnh bởi hành trình tìm ra kẻ đứng sau cái chết của cô.

Câu chuyện của Oshi no Ko mùa 3 được kỳ vọng sẽ đi sâu vào hành trình của Ruby Hoshino trong thế giới giải trí, song song với cuộc truy tìm sự thật về cái chết của Ai và Goro mà Aqua vẫn đang theo đuổi.

Poster chính thức giới thiệu các nhân vật trung tâm của mùa 3. Ảnh: Doga Kobo

Anime dự kiến lên sóng từ ngày 14/1/2026, tiếp tục được thực hiện bởi studio Doga Kobo dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Daisuke Hiramaki.

Các hãng anime lớn "làm căng" với OpenAI

Ngày 28/10/2025 vừa qua, Hiệp hội Xúc tiến Phân phối Nội dung ở Nước ngoài (CODA) của Nhật Bản đã gửi văn bản chính thức tới OpenAI, yêu cầu dừng việc sử dụng trái phép nội dung có bản quyền để huấn luyện mô hình tạo video “Sora 2”. Kiến nghị này được đưa ra theo đề nghị của nhiều công ty giải trí lớn như Aniplex, Bandai Namco, Studio Ghibli, Square Enix, Kadokawa và Shueisha.

Theo CODA, phần lớn các video do Sora 2 tạo ra có hình ảnh và phong cách tương đồng với các tác phẩm anime, game và manga của Nhật Bản, cho thấy khả năng cao công cụ AI này đã sử dụng dữ liệu có bản quyền trong quá trình huấn luyện.

Tổ chức này cho rằng "hành vi sao chép trong học máy" và việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền phải được sự đồng ý trước của chủ sở hữu. CODA đồng thời kêu gọi OpenAI phản hồi minh bạch và có trách nhiệm trước những khiếu nại liên quan đến vi phạm bản quyền trong sản phẩm đầu ra của Sora 2.

Trào lưu tạo ảnh theo phong cách Ghibli bằng AI hồi đầu năm nay từng gây nhiều tranh cãi về vấn đề bản quyền. Ảnh: OpenAI

Sự việc được xem là một trong những căng thẳng đáng chú ý nhất giữa các hãng công nghệ phương Tây và ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tác động sâu rộng đến lĩnh vực sáng tạo toàn cầu.