Công bố movie Doraemon năm 2026, một chàng trai đổi đời nhờ học theo manga

HHTO - Vừa qua, hãng Shin-Ei đã chính thức giới thiệu phần phim chiếu rạp thứ 45 của Doraemon với tựa đề "Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil", đây là bản làm lại của tác phẩm kinh điển "Doraemon: Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển" từng ra mắt năm 1983.

Doraemon: Nobita and the New Castle of the Undersea Devil (tạm dịch: Tân Nobita và Lâu đài Ma Dưới Đáy Biển) lấy cảm hứng từ truyền thuyết về lục địa Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, kể lại chuyến thám hiểm dưới đại dương của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo.

Trong trailer đầu tiên, nhiều khung hình mãn nhãn đã được hé lộ như những xác tàu đắm sừng sững dưới đáy biển, sinh vật khổng lồ chưa từng được biết đến, thành phố dưới nước đầy ảo diệu và màn đối đầu kịch tính với "kẻ canh giữ" bí ẩn.

Doraemon, Nobita và nhóm bạn "thám hiểm đại dương" vào năm 1983. Ảnh: Shin-Ei Animation/TV Asahi

Bộ phim được đạo diễn bởi Tetsuo Yajima, người từng tham gia sản xuất nhiều dự án phim Doraemon như Nobita's New Great Adventure into the Underworld (Doraemon: Tân Nobita và Chuyến Phiêu Lưu Vào Lòng Đất), New Nobita and the Steel Troops (Doraemon: Nobita và Binh Đoàn Người Sắt) hay Nobita's Earth Symphony (Doraemon: Nobita và Bản Giao Hưởng Địa Cầu).

"Nobita and the New Castle of the Undersea Devil" là movie thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon. Ảnh: Toho

Phim dự kiến công chiếu vào mùa hè năm 2026.

Chàng trai Trung Quốc đổi đời nhờ tập theo nhân vật Saitama suốt 1.000 ngày

Từ một người thất bại trong kinh doanh và rơi vào cảnh nợ nần, Li Shuangyong, 36 tuổi, đã tự cứu mình bằng cách kiên trì tập luyện theo chế độ của nhân vật Saitama trong truyện tranh One-Punch Man suốt 1.000 ngày.

Saitama là nhân vật chính trong manga "One-Punch Man" của tác giả ONE.

Li sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau cú sốc phá sản năm 2021, anh tình cờ đọc bộ manga nổi tiếng về siêu anh hùng đầu trọc nghèo khó nhưng không ngừng rèn luyện. Câu chuyện đã thôi thúc anh thay đổi bản thân. “Tôi phải tự cứu mình. Không thể tiếp tục sống như vậy nữa”, Li chia sẻ về quyết định bắt đầu thử thách vào ngày 24/8/2021.

Li Shuangyong trong bộ áo choàng của nhân vật.

Hành trình 1.000 ngày của anh đầy gian nan khi phải chạy bằng đôi giày chưa tới 10 tệ và sống chủ yếu bằng trứng cùng mì ăn liền. Li kiên trì thực hiện mỗi ngày 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần ngồi xổm và chạy 10 km.

Anh quay lại quá trình tập luyện, đăng lên mạng xã hội và dần thu hút hơn một triệu người theo dõi. Nhiều người ủng hộ đã gửi tặng giày chạy, thực phẩm bổ sung, thậm chí có nhóm ở Đài Loan phát trực tiếp các buổi chạy của anh ngay tại trường học.

Thân hình săn chắc của anh sau khi hoàn thành các thử thách.

Theo Jiupai News, tháng trước, Li chính thức cán mốc 1.000 ngày với thành tích chạy hơn 20.000 km và thực hiện hơn một triệu lần các bài tập. Anh thay đổi hoàn toàn từ cơ thể gầy yếu trở nên săn chắc, tinh thần lạc quan và tự tin hơn. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt, Li cạo đầu và cosplay thành Saitama như một cách tri ân nguồn cảm hứng của mình.

Li cho biết thử thách 1.000 ngày chỉ là khởi đầu, mục tiêu tiếp theo là chinh phục kỷ lục Guinness bằng việc chạy 365 marathon (42 km) trong một năm.