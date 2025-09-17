"Spy x Family" mùa 3: Gia đình Forger sắp trở lại, muôn phần lợi hại hơn xưa!

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Sau thành công rực rỡ của hai mùa phim trước và movie "Code: White", "Spy x Family" (Gia Đình Điệp Viên) đã sẵn sàng trở lại với mùa 3, tiếp tục khai thác sâu hơn cốt truyện từ manga, tập trung vào những diễn biến quan trọng mà khán giả đã chờ đợi bấy lâu.

Trong phần ba, Anya sẽ tiếp tục thực hiện "Chiến dịch Strix" bằng cách cố gắng kết thân với Damian Desmond, "con thứ" của mục tiêu chính trị mà Loid đang tiếp cận. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản khi gia đình Forger bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm liên quan đến một nhóm khủng bố.

976c053b227da823f16c.jpg
546393433-1093786916302060-4322581899911840020-n.jpg
Mùa 3 tiếp tục đan xen giữa những pha hành động và khoảnh khắc đời thường, không quên kèm theo chất liệu hài hước đã làm nên thương hiệu "Spy x Family". Ảnh: WIT Studio/CloverWorks

Mùa mới đưa khán giả đến với phần Gánh xiếc Đỏ (Red Circus Arc), nơi chuyến dã ngoại của học sinh trường Eden trở thành cơn ác mộng khi hai chiếc xe buýt bị nhóm khủng bố cực đoan Red Circus cướp, trong đó có cả xe buýt chở Anya. Từ một chuyến đi tham quan bảo tàng đầy háo hức, Anya và các bạn bỗng rơi vào tình huống sinh tử, buộc phải tìm cách giữ bình tĩnh và sống sót trước hiểm nguy cận kề.

2595817685310f6f5620.jpg
"Red Circus Arc" là lần đầu Anya bị đặt vào tình thế nguy hiểm mà không có "cha mẹ" bên cạnh để bảo vệ.

Ngoài ra, mùa phim mới cũng được mong đợi sẽ hé lộ thêm về quá khứ bí ẩn của Loid Forger (Twilight), giúp khán giả hiểu rõ hơn về con người và lý tưởng mà anh theo đuổi. Song song với những nhiệm vụ gián điệp, mùa 3 vẫn sẽ tiếp tục khắc họa những khoảnh khắc ấm áp và gần gũi, củng cố mối quan hệ gia đình "giả mà thật" của Loid, Yor, Anya và Bond.

b2e27da619e093becaf1.jpg
2c8bcb655c22d67c8f33.jpg
Mùa 3 khai thác quá khứ Twilight, một đứa trẻ bị buộc lớn lên trong chiến tranh, trước khi anh trở thành điệp viên khét tiếng như hiện tại. Ảnh: WIT Studio/CloverWorks

Dựa trên bộ manga cùng tên của tác giả Tatsuya Endo, anime Spy x Family xoay quanh Loid Forger, thực chất là điệp viên bậc thầy tên Twilight, nhận nhiệm vụ “xây dựng gia đình” để có cơ hội xâm nhập vào ngôi trường Eden danh tiếng và tiếp cận một quan chức cấp cao của quốc gia đối nghịch.

Loid nhận nuôi cô bé Anya và kết hôn với Yor, song anh lại không hề hay biết việc Anya có khả năng ngoại cảm, còn Yor là một sát thủ chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy cảm động khi họ vừa phải duy trì cuộc sống “giả tạo” vừa phải giữ bí mật thân phận thật của mình.

80dd8ba532e2b8bce1f3.jpg
Poster chính thức cực đáng yêu của mùa 3 do nhà phát hành công bố. Ảnh: WIT Studio/CloverWorks

Được sản xuất bởi hai hãng phim hoạt hình danh tiếng WIT Studio và CloverWorks, anime Spy x Family đã lên sóng hai mùa vào năm 2022 và 2023, mùa 3 dự kiến ra mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10/2025 sắp tới.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

0a3685f69861133f4a70.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Manga #Spy x Family #Spy x Family mùa 3 #WIT Studio #Tatsuya Endo #Gia Đình Điệp Viên #Anya Forger

