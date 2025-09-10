Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vượt Conan thống trị 2025, chiếu 2 tháng vẫn lập kỳ tích

Thiện Dư

HHTO - Đã ra rạp được 2 tháng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn là cơn sốt cực khủng, đã vươn lên trở thành anime ăn khách nhất năm 2025.

Ra mắt toàn cầu được 2 tháng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, thậm chí chinh phục nhiều cột mốc mới. Hành trình săn tìm Muzan, đối đầu các Thượng Huyền Quỷ của Sát Quỷ Đoàn đã mê hoặc khán giả Việt Nam lẫn quốc tế, mang về nhiều kỷ lục khủng về doanh thu và sức hút.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-3.jpg

Tính đến ngày 8/9, doanh thu toàn cầu của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã đạt 263 triệu USD (gần 7000 tỷ đồng), phim đã vượt Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn để trở thành anime ăn khách nhất năm 2025, xét trên phương diện toàn thế giới.

Không dừng lại ở đó, Vô Hạn Thành còn lọt vào top 15 phim có doanh thu cao nhất thế giới trong năm nay, không hề kém cạnh so với các bom tấn Âu Mỹ.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-5.jpg
Doanh thu khủng của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: Box Office Mojo

Đặc biệt vừa qua, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã tạo nên một hiện tượng "kỳ tích" khi khởi chiếu tại Ấn Độ. Lần đầu tiên, thị trường này cho phép các rạp chiếu phim mở suất chiếu từ 5 giờ sáng để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Trước kia, đây là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ bộ phim Nhật Bản nào khác.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-1.jpg
Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành ra mắt hoành tráng tại Ấn Độ

Trong khi đó ở Việt Nam, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã trải qua gần 1 tháng trình chiếu, song vẫn trụ vững trong top 5 doanh thu ngày. Không tính các tác phẩm Việt Nam, đây đang là bộ phim ngoại có doanh thu ngày cao nhất, ngày càng rút ngắn khoảng cách với "quán quân doanh thu" mảng anime năm nay tại Việt Nam là Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-4.jpg

Hành trình săn Muzan của Sát Quỷ Đoàn chắc chắn chỉ mới bắt đầu, khi mà theo trang Game Rant, khán giả sẽ còn được sát cánh trong cuộc chiến này đến tận năm 2030. Ngoài các dự án điện ảnh đã được lên lịch ra rạp vào năm 2027 và 2029, hãng Ufotable được cho là đang chuẩn bị sản xuất các phiên bản dài tập, dự kiến ra mắt vào các năm 2026, 2028 và 2030 nhằm mang đến cái nhìn chi tiết hơn về các trận chiến, cùng với việc mở rộng đoạn kết.

thanh-guom-diet-quy-vo-han-thanh-2.jpg

Trước mắt, khán giả sẽ gặp lại Tanjiro và các Trụ Cột trong phần 2 của Vô Hạn Thành. Lần này, liệu Kanao có hạ được Thượng Huyền Nhị Douma? Những ai sẽ đối đầu với "cụ Nhất" Kokushibou? Kế hoạch giấu Muzan của Tân Thượng Huyền Tứ Nakime có thành công đến phút cuối?

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành #Thanh Gươm Diệt Quỷ #Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn #Conan #Thám Tử Lừng Danh Conan #Demon Slayer

Xem thêm

Cùng chuyên mục