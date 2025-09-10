Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vượt Conan thống trị 2025, chiếu 2 tháng vẫn lập kỳ tích

HHTO - Đã ra rạp được 2 tháng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn là cơn sốt cực khủng, đã vươn lên trở thành anime ăn khách nhất năm 2025.

Ra mắt toàn cầu được 2 tháng, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, thậm chí chinh phục nhiều cột mốc mới. Hành trình săn tìm Muzan, đối đầu các Thượng Huyền Quỷ của Sát Quỷ Đoàn đã mê hoặc khán giả Việt Nam lẫn quốc tế, mang về nhiều kỷ lục khủng về doanh thu và sức hút.

Tính đến ngày 8/9, doanh thu toàn cầu của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã đạt 263 triệu USD (gần 7000 tỷ đồng), phim đã vượt Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn để trở thành anime ăn khách nhất năm 2025, xét trên phương diện toàn thế giới.

Không dừng lại ở đó, Vô Hạn Thành còn lọt vào top 15 phim có doanh thu cao nhất thế giới trong năm nay, không hề kém cạnh so với các bom tấn Âu Mỹ.

Doanh thu khủng của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: Box Office Mojo

Đặc biệt vừa qua, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã tạo nên một hiện tượng "kỳ tích" khi khởi chiếu tại Ấn Độ. Lần đầu tiên, thị trường này cho phép các rạp chiếu phim mở suất chiếu từ 5 giờ sáng để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Trước kia, đây là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ bộ phim Nhật Bản nào khác.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành ra mắt hoành tráng tại Ấn Độ

Trong khi đó ở Việt Nam, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã trải qua gần 1 tháng trình chiếu, song vẫn trụ vững trong top 5 doanh thu ngày. Không tính các tác phẩm Việt Nam, đây đang là bộ phim ngoại có doanh thu ngày cao nhất, ngày càng rút ngắn khoảng cách với "quán quân doanh thu" mảng anime năm nay tại Việt Nam là Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn.

Hành trình săn Muzan của Sát Quỷ Đoàn chắc chắn chỉ mới bắt đầu, khi mà theo trang Game Rant, khán giả sẽ còn được sát cánh trong cuộc chiến này đến tận năm 2030. Ngoài các dự án điện ảnh đã được lên lịch ra rạp vào năm 2027 và 2029, hãng Ufotable được cho là đang chuẩn bị sản xuất các phiên bản dài tập, dự kiến ra mắt vào các năm 2026, 2028 và 2030 nhằm mang đến cái nhìn chi tiết hơn về các trận chiến, cùng với việc mở rộng đoạn kết.

Trước mắt, khán giả sẽ gặp lại Tanjiro và các Trụ Cột trong phần 2 của Vô Hạn Thành. Lần này, liệu Kanao có hạ được Thượng Huyền Nhị Douma? Những ai sẽ đối đầu với "cụ Nhất" Kokushibou? Kế hoạch giấu Muzan của Tân Thượng Huyền Tứ Nakime có thành công đến phút cuối?