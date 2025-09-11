Đây là toàn bộ nhân vật biết Conan là Shinichi, liệu Ran có trong số đó?

HHTO - Dù đã giấu danh tính kỹ lưỡng nhưng Conan vẫn nhiều lần để lộ việc bản thân là Shinichi Kudo, đặc biệt với nhiều nhân vật quan trọng.

Mặc dù Conan đã luôn cố gắng hết sức để giữ bí mật danh tính của mình, nhưng cậu nhóc thám tử này vẫn vô tình để lộ thân phận thật Shinichi Kudo với khá nhiều người. Vậy trong truyện lẫn phiên bản phim, có bao nhiêu nhân vật đã biết Conan và Shinichi Kudo là một?

Người đầu tiên biết được bí mật của Conan không ai khác chính là tiến sĩ Agasa. Sau khi bị teo nhỏ bởi thuốc APTX4869, Conan chạy về nhà nhưng không vào được. Đúng lúc đó, tiến sĩ Agasa đã tình cờ bắt gặp cậu. Chỉ khi xác nhận một bí mật chỉ hai người biết, ông tin rằng Conan chính là Shinichi phiên bản "nhí", cũng như kế hoạch của Tổ chức Áo đen.

Trong tập 6 của truyện, tiến sĩ Agasa đã kể hết mọi chuyện về Conan cho bố mẹ cậu, ông Yusaku và bà Yukiko được biết. Cả hai từng muốn giấu Conan đi để an toàn, nhưng cậu không đồng ý.

Là người tạo ra thuốc APTX4869 khiến Shinichi teo nhỏ thành Conan, Ai Haibara chẳng khó để đoán ra sự thật. Cô nàng từng để ý thấy quần áo thời nhỏ của Shinichi biến mất một cách kỳ lạ và thẳng thắn hỏi cậu. Sau đó, cả hai trở thành bộ đôi ăn ý trong nhóm thám tử nhí trường tiểu học Teitan, cùng nhau phá không ít vụ án nhưng vẫn không quên nhiệm vụ điều tra Tổ chức Áo đen, nhằm tìm ra phương thuốc giải.

Ngoài Haibara thì bất ngờ thay, chị gái Akemi của Haibara cũng đã biết bí mật của Conan, do cậu lỡ miệng tiết lộ trước khi cô qua đời.

Tiếp theo là Hattori Heiji. Chàng thám tử miền Tây này bắt đầu nghi ngờ Conan khi thấy cậu thông minh vượt xa tuổi, có tài suy luận không khác gì bạn thân Shinichi. Trong vụ án Sách Khải Huyền của Holmes, Hattori bị Conan bắn kim gây mê nhưng đã tỉnh dậy đúng lúc Conan đang giả giọng mình phá án. Sau khi bị Heiji dọa sẽ mách Ran, Conan đành thú nhận cậu chính là Shinichi.

Hai mẹ con nhà Sera, hay đúng hơn là Mary và Masumi cũng đã phát hiện Conan vốn là người lớn bị teo nhỏ, sau một thời gian dài để mắt đến cậu. Masumi nhiều lần thử tài phá án của Conan để kiểm chứng nghi ngờ. Trong trận đấu tennis của Minverva Glass trên truyền hình, khi nghe Conan tự nhận là "học trò của Holmes", hai mẹ con mới khẳng định Conan chính là Shinichi Kudo, vì đó là câu cậu từng nói 10 năm trước trên bãi biển, nơi mà hai mẹ con họ cũng có mặt.

Trong Tổ chức Áo đen, Vermouth là người phụ nữ bí ẩn nhưng không vì thế mà cô muốn triệt tiêu Conan. Nhận ra điểm giống nhau giữa Conan và Shinichi thời trẻ, cô đã biết ngay sự thật nhưng vẫn quyết định bảo vệ Conan và cả Ran, vì cả hai từng cứu mạng cô.

Khi hóa thân thành Subaru Okiya, Akai đã vô tình phát hiện bí mật của Conan khi nghe cậu giả giọng Shinichi. Từ đó, Akai hay "trêu" Conan nhưng không vạch trần, thay vào đó để cậu tự quyết định có tiết lộ hay không. Thực chất Conan cũng biết Akai đã đoán ra thân phận mình nhưng không nói ra thôi!

Siêu trộm Kaito Kid đã sớm nhận ra Conan và Shinichi là một khi trong chương 1108, anh gọi Conan và Hattori là "hai thám tử trung học". Nhiều chi tiết cho thấy Kaito Kid biết rõ sự thật, như khi Conan nhắc đến mẹ mình trong vụ Báu Vật Ryoma, khiến Kaito liên tưởng ngay đến Yukiko Kudo, người từng là học trò của bố anh.

Tiếp đến là chàng nam sinh tưởng khờ nhưng lại... "khờ ôn khôn" Eisuke. Trong lúc điều tra về chị gái Rena, Eisuke nhận thấy Conan có gì đó bất thường, đặc biệt là việc cậu luôn ở cạnh Kogoro khi ông "ngủ gật" phá án. Trong một lần ở riêng với Conan, Eisuke giả vờ tiết lộ rằng anh thích Ran và muốn đưa cô sang Mỹ. Conan lập tức nổi cơn ghen, buột miệng nói "Không được" vô cùng quả quyết, vô tình xác nhận với Eisuke rằng mình chính là Shinichi.

Cuối cùng và gần đây nhất là Amuro. Trong quyển 107, Amuro đã nhận ra Conan không chỉ là Shinichi, mà còn đứng sau thủ thuật ông Kogoro ngủ gật. Bởi lẽ rất lâu trước kia, Amuro và nhóm F5 cảnh sát đã gặp Shinichi và Ran (khi này còn nhỏ). Cả nhóm đã cùng nhau điều tra một vụ án mà chỉ họ biết với nhau. Thế nhưng sau này, Conan lại nhắc về vụ án đó, khiến Amuro thêm phần chắc chắn cậu chính là Shinichi.

Ngoài ra, nhiều nhân vật từng nghi ngờ Conan là Shinichi nhưng không thể đi đến kết luận, trong đó có Ran Mouri. Trong tương lai, nhiều khán giả mong đợi Ran sẽ sớm nhận ra cậu bé tiểu học bên cạnh mình trước giờ vẫn luôn là hình bóng mình nhớ thương.