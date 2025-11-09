Đạo diễn "Biến Cố Tuổi Thành Niên" ra mắt dự án âm nhạc mới về Ed Sheeran

HHTO - Ngày 7/11, Netflix vừa cho ra mắt trailer chính thức của "One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience", một dự án âm nhạc đặc biệt về Ed Sheeran do đạo diễn Philip Barantini thực hiện.

Theo giới thiệu từ Netflix, One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience ghi lại hành trình Ed Sheeran dành trọn một buổi chiều lang thang khắp các con phố của New York, vừa hát vừa giao lưu cùng người hâm mộ.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh biểu diễn những bản hit quen thuộc như Shape of You, Thinking Out Loud hay Perfect tại nhiều địa điểm ngẫu nhiên, từ vỉa hè, toa tàu điện ngầm đến những góc phố đông người qua lại.

Ngoài sức hút đến từ tên tuổi của Ed Sheeran, One Shot With Ed Sheeran: A Music Experience còn gây chú ý nhờ hình thức thể hiện khá mới. Tác phẩm không đi theo lối phim tài liệu âm nhạc hay chương trình truyền hình thực tế thông thường, mà kết hợp giữa điện ảnh và biểu diễn trực tiếp.

One Shot with Ed Sheeran được chỉ đạo bởi Philip Barantini, đạo diễn từng đoạt giải Emmy với bộ phim truyền hình Adolescence (Biến Cố Tuổi Thành Niên). Barantini nổi tiếng với việc sử dụng kỹ thuật quay one-shot (một cú máy liên tục) trong các tác phẩm của mình và đã quyết định mang nó vào vào chương trình ca nhạc đặc biệt này.

Tác phẩm được giới thiệu là ghi hình theo thời gian thực, không cắt dựng hay quay lại. Ảnh: Netflix

Ed Sheeran sinh năm 1991, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, được biết đến với khả năng sáng tác tinh tế và phong cách biểu diễn tự nhiên. Nam ca sĩ khởi đầu sự nghiệp khá lặng lẽ vào năm 2004, nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 2011 khi phát hành đĩa đơn The A Team cùng album đầu tay + (Plus).

Từ đó, Ed Sheeran nhanh chóng vươn lên thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Đến nay, anh đã sở hữu bốn giải Grammys danh giá, trong đó có Bài hát của năm cho Thinking Out Loud (2016) và Shape of You (2018).

One Shot with Ed Sheeran có thời lượng khoảng 1 giờ 1 phút, dự kiến ra mắt ngày 21/11/2025 trên nền tảng Netflix.