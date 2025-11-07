Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"One Piece" live-action: Siêu anh hùng Gen Z nhà DC nhận vai Hỏa quyền Ace

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau nhiều đồn đoán, Netflix chính thức xác nhận Xolo Maridueña sẽ góp mặt trong phần ba của series "One Piece" với vai Portgas D. Ace, một trong những nhân vật được người hâm mộ yêu thích bậc nhất trong nguyên tác manga.

Theo Deadline đưa tin ngày 5/11, Xolo Mariduena sẽ đảm nhận vai diễn Portgas D. Ace, một nhân vật then chốt và cực kỳ được yêu thích trong thế giới manga gốc. Ace là anh trai nuôi của nhân vật chính Monkey D. Luffy và là con trai của cố Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Anh còn được biết đến với biệt danh "Hỏa quyền Ace" và từng là đội trưởng của băng hải tặc Spade.

b4fa8a071e02925ccb13-1.jpg
Trước đó, Xolo vốn đã là gương mặt được nhiều người hâm mộ đề cử cho vai diễn.
ac6aa59e479bcbc5928a-4504.jpg
Ace là một trong những nhân vật được yêu thích nhất nguyên tác truyện tranh.

Việc tuyển chọn Xolo Mariduena cho vai Ace được Netflix công bố sau nhiều đồn đoán. Xolo sẽ gia nhập dàn diễn viên quen thuộc của băng hải tặc Mũ Rơm cùng với Inaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Gibson và Taz Skylar.

Phần ba của One Piece live-action sẽ khởi quay tại Cape Town (Nam Phi) vào cuối năm nay, trong khi phần hai dự kiến ra mắt trên nền tảng Netflix vào ngày 10/3/2026.

image-2.jpg
Băng Mũ Rơm trong mùa 2 "One Piece" live-action. Ảnh: Netflix

Xolo Mariduena sinh năm 2001, hiện là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của điện ảnh Mỹ. Anh được biết đến rộng rãi qua vai Miguel Diaz trong series ăn khách Cobra Kai của Netflix. Đặc biệt, vào năm 2023, nam diễn viên đã làm nên lịch sử khi trở thành siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh DC với vai chính trong Blue Beetle.

c1754947b842341c6d53.jpg
Xolo Mariduena trong tạo hình siêu anh hùng "Người Bọ" của DC. Ảnh: HBO Max

Xolo Mariduena từng được đề cử nhiều giải thưởng cho Cobra Kai và đang tham gia một số dự án độc lập, trong đó có phim tình cảm Dog Years cùng diễn viên Leah Lewis. Với vai Portgas D. Ace, Xolo được kỳ vọng sẽ mang lại một hình ảnh trẻ trung, nhiệt huyết và đầy cảm xúc cho nhân vật biểu tượng của One Piece.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#One Piece #One Piece live-action #Xolo Mariduena #Portgas D. Ace #Netflix #DC #Blue Beetle #Anime

