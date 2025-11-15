Đồi Gió Hú: Phim mới của Margot Robbie, Jacob Elordi chưa chiếu đã gây tranh cãi

HHTO - "Wuthering Heights" (Đồi Gió Hú) một lần nữa khuấy động mạng xã hội ngay khi Warner Bros. tung trailer đầu tiên. Tổ hợp Margot Robbie và Jacob Elordi trong câu chuyện kinh điển cùng dấu ấn táo bạo quen thuộc của đạo diễn Emerald Fennell khiến phim nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Wuthering Heights là bộ phim dựa trên tác phẩm văn học kinh điển cùng tên của tác giả Emily Brontë, ra đời năm 1847. Câu chuyện lấy bối cảnh vùng Yorkshire (Anh) thế kỷ 18, bắt đầu với Heathcliff (Jacob Elordi), một đứa trẻ mồ côi được gia đình Earnshaw nhận nuôi. Cậu bé phát sinh mối quan hệ yêu đương mãnh liệt nhưng đầy đau khổ với Catherine (Margot Robbie), người con trong gia đình.

Mối tình giữa hai người gặp nhiều trắc trở, đặc biệt khi Catherine chọn kết hôn với Edgar Linton, một người thuộc tầng lớp cao hơn. Sự phản bội và hận thù của mối duyên không thành này dẫn đến nhiều bi kịch khắc nghiệt cho các thế hệ về sau.

Tạo hình của Margot Robbie trong vai Catherine. Ảnh: Warner Bros.

Ngay sau khi được công bố, trailer đã tạo nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ văn học và điện ảnh. Một trong những dòng chữ xuất hiện trong trailer gọi Wuthering Heights là "câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại".

Điều này gây ra nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ, bởi bản chất của câu chuyện trong nguyên tác được cho là xoay quanh sự ám ảnh, lạm dụng, tổn thương và thù hận hơn là tình yêu lãng mạn.

Nhiều khán giả cũng tranh luận về việc phim thiên nhiều vào hình ảnh giàu tính nhục cảm. Trước đó, Emerald Fennell vốn là nữ đạo diễn từng gây tranh cãi với các tác phẩm mang màu sắc táo bạo như Promising Young Woman (2020) hay Saltburn (2023).



Nhiều khán giả cho rằng cách tiếp cận của phim không phù hợp tinh thần nguyên tác. Ảnh: Warner Bros.

Bên cạnh đó, Fennell cũng từng đối mặt với sự bất mãn khi chọn Jacob Elordi cho vai Heathcliff, một nhân vật được mô tả trong sách là "người digan da đen" và "lascar" (một thuật ngữ cổ chỉ thủy thủ từ Ấn Độ hoặc Đông Nam Á). Sự lựa chọn này đã bị chỉ trích là bỏ qua các tầng ý nghĩa về phân biệt chủng tộc và giai cấp vốn rất phức tạp trong bối cảnh nguyên tác.

Đối lập với cách tiếp cận nội dung gây tranh cãi, phần hình ảnh và diễn xuất trong phim lại được đánh giá cao. Ảnh: Warner Bros.

Dù mang nhiều ý kiến trái chiều từ khi công bố dự án, Wuthering Heights vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả yêu điện ảnh lẫn cộng đồng yêu thích tác phẩm văn học gốc. Vì là tác phẩm đã từng được chuyển thể nhiều lần, không ít người kỳ vọng Đồi Gió Hú bản mới sẽ mang đến màu sắc khác biệt và đáng nhớ hơn.

Wuthering Heights do MRC sản xuất và Warner Bros. phát hành, dự kiến ra rạp dịp lễ Valentine ngày 13/2/2026.