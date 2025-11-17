Anh em "nấm lùn" Mario một lần nữa trở lại màn ảnh rộng sau thành công tỷ đô

Phần mở đầu trailer tái hiện kết cục của phản diện ở phần trước, khi Bowser bị thu nhỏ, trở thành đối tượng để anh em Mario và Luigi trêu chọc. Không khí nhanh chóng thay đổi khi bầu trời xuất hiện hàng loạt sao băng, dẫn nhóm Mario, Peach, Luigi và Toad rời Vương quốc Nấm để bước vào cuộc phiêu lưu ra ngoài không gian, du hành qua nhiều hành tinh khác nhau.
Phim được cho là lấy cảm hứng từ Super Mario Galaxy ra mắt năm 2007, một trong những tựa game nổi bật nhất của thương hiệu Mario. Trong trò chơi, chú "nấm lùn" phải du hành khắp vũ trụ để thu thập các Ngôi sao Sức mạnh nhằm giải cứu Công chúa Peach khỏi mưu đồ của Bowser. Khán giả dự kiến sẽ gặp lại nhiều vùng đất quen thuộc trong game, từ hành tinh nước cho đến sa mạc với các kiểu kiến trúc kim tự tháp ngược.
Trailer đầu tiên cũng giới thiệu sự xuất hiện của hai nhân vật mới là công chúa Rosalina và Bowser Jr. - con trai của Bowser. Bowser Jr. ra mắt với phân đoạn sử dụng cây gậy ma thuật tạo lớp kim loại bao bọc cơ thể để tấn công đối thủ, trong khi Rosalina cũng gây ấn tượng với hình tượng mạnh mẽ, sử dụng pháp trượng để tự mình đánh bại một robot khổng lồ.
Dàn diễn viên lồng tiếng chính từ phần trước đều trở lại với dự án lần này, bao gồm những cái tên quen thuộc như Chris Pratt trong vai Mario, Anya Taylor Joy trong vai Peach, Charlie Day trong vai Luigi, Jack Black trong vai Bowser và Keegan Michael Key trong vai Toad. Phim do Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, kịch bản được viết bởi Matthew Fogel.
Ra mắt lần đầu trên hệ máy Nintendo, Mario là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng nhất thế giới, gắn liền với hình ảnh người thợ sửa ống nước cùng những chuyến phiêu lưu tại Vương quốc Nấm.
Năm 2023, The Super Mario Bros. Movie đã đưa biểu tượng này lên màn ảnh rộng và nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Phim thu về 1.3 tỉ USD (khoảng 34,25 nghìn tỷ đồng) toàn cầu, trở thành tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao thứ 5 mọi thời đại, mở đường cho việc phát triển The Super Mario Galaxy Movie cùng các dự án mở rộng về sau.