Anh em "nấm lùn" Mario một lần nữa trở lại màn ảnh rộng sau thành công tỷ đô

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau thành công vang dội của “The Super Mario Bros. Movie” (2023) với doanh thu tỉ đô, vừa qua Illumination đã chính thức tung ra trailer đầu tiên cho phần phim tiếp theo có tên "The Super Mario Galaxy Movie", đưa “nấm lùn” Mario lên đường phiêu lưu vào không gian vũ trụ.

Phần mở đầu trailer tái hiện kết cục của phản diện ở phần trước, khi Bowser bị thu nhỏ, trở thành đối tượng để anh em Mario và Luigi trêu chọc. Không khí nhanh chóng thay đổi khi bầu trời xuất hiện hàng loạt sao băng, dẫn nhóm Mario, Peach, Luigi và Toad rời Vương quốc Nấm để bước vào cuộc phiêu lưu ra ngoài không gian, du hành qua nhiều hành tinh khác nhau.

6345b090-c09f-11f0-8669-5560f5c90fbe.jpg
Hai anh em Mario và Luigi đang trêu chọc Bowser phiên bản bị thu nhỏ. Ảnh: Illumination

Phim được cho là lấy cảm hứng từ Super Mario Galaxy ra mắt năm 2007, một trong những tựa game nổi bật nhất của thương hiệu Mario. Trong trò chơi, chú "nấm lùn" phải du hành khắp vũ trụ để thu thập các Ngôi sao Sức mạnh nhằm giải cứu Công chúa Peach khỏi mưu đồ của Bowser. Khán giả dự kiến sẽ gặp lại nhiều vùng đất quen thuộc trong game, từ hành tinh nước cho đến sa mạc với các kiểu kiến trúc kim tự tháp ngược.

d9f1b41f83ca0f9456db.jpg
the-super-mario-galaxy-movie-direct-11-12-2025-00-33-12-1762958674801.png
Phần hình ảnh lung linh và đa sắc gây ấn tượng trong trailer. Ảnh: Illumination

Trailer đầu tiên cũng giới thiệu sự xuất hiện của hai nhân vật mới là công chúa Rosalina và Bowser Jr. - con trai của Bowser. Bowser Jr. ra mắt với phân đoạn sử dụng cây gậy ma thuật tạo lớp kim loại bao bọc cơ thể để tấn công đối thủ, trong khi Rosalina cũng gây ấn tượng với hình tượng mạnh mẽ, sử dụng pháp trượng để tự mình đánh bại một robot khổng lồ.

583003374-1155619680098785-1360532398375409350-n.jpg
Theo cốt truyện game, công chúa Rosalina là người trông coi và bảo vệ vũ trụ.
582528120-122227627742247280-5154230150251363345-n.jpg
Trong phim, nhân vật cũng gây chú ý khi được "Captain Marvel﻿" Brie Larson lồng tiếng.

Dàn diễn viên lồng tiếng chính từ phần trước đều trở lại với dự án lần này, bao gồm những cái tên quen thuộc như Chris Pratt trong vai Mario, Anya Taylor Joy trong vai Peach, Charlie Day trong vai Luigi, Jack Black trong vai Bowser và Keegan Michael Key trong vai Toad. Phim do Aaron Horvath và Michael Jelenic đạo diễn, kịch bản được viết bởi Matthew Fogel.

mario.jpg
Phim sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng "toàn sao" của Hollywood. Ảnh: Screen Radar

Ra mắt lần đầu trên hệ máy Nintendo, Mario là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng nhất thế giới, gắn liền với hình ảnh người thợ sửa ống nước cùng những chuyến phiêu lưu tại Vương quốc Nấm.

Năm 2023, The Super Mario Bros. Movie đã đưa biểu tượng này lên màn ảnh rộng và nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Phim thu về 1.3 tỉ USD (khoảng 34,25 nghìn tỷ đồng) toàn cầu, trở thành tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao thứ 5 mọi thời đại, mở đường cho việc phát triển The Super Mario Galaxy Movie cùng các dự án mở rộng về sau.

mv5byjcwzwq2ytcty2i0mi00ndi0lthmnmqtoti5zgy1nmnjzte4xkeyxkfqcgc-v1-fmjpg-ux1000.jpg
"The Super Mario Galaxy Movie" dự kiến công chiếu vào tháng 4/2026.
image-4.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Phim hoạt hình #Illumination #Mario #Universal Pictures #Chris Pratt #Anya Taylor Joy #Charlie Day #Jack Black #Brie Larson #Super Mario Galaxy #The Super Mario Bros. Movie

