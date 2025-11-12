Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Loài cá mập mới tìm thấy được đặt tên theo nhân vật “Pochita” trong Chainsaw Man

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Đầu tháng 11 vừa qua, nhóm nhà khoa học tại Chile công bố phát hiện một loài cá mập tiền sử mới. Vì có hình dáng đặc biệt gần giống với lưỡi cưa, loài cá này đã được các nhà khoa học đặt tên theo nhân vật “Pochita” trong bộ truyện "Chainsaw Man".

Theo tạp chí khoa học Papers in Palaeontology (Anh), loài cá mập mới có tên khoa học Pochitaserra patriciacanalae, được phát hiện tại vùng Bahía Inglesa, thuộc khu vực Atacama. Đây là một trong những địa điểm cổ sinh vật học nổi tiếng của Nam Mỹ, nơi lưu giữ nhiều hóa thạch sinh vật biển có niên đại hàng triệu năm.

pochitaserra-patriciacanalae-novataxa-2025-villafana-campos-medina-villafanaja.jpg
Hình ảnh tái dựng loài cá mập cổ Pochitaserra patriciacanalae (trên) và cá đuối Dasyatis manuelcamposi. Ảnh: Papers in Palaeontology

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã phân tích hơn 300 kg trầm tích để tìm kiếm các mẫu hóa thạch sụn cá nhỏ hơn 1 cm. Chỉ với chín chiếc răng nhỏ, họ xác định được một chi và loài cá mập cưa hoàn toàn mới, sống vào thời kỳ Miocen muộn (cách đây khoảng 7 triệu năm).

Phần mõm có răng cưa của loài cá mập này gợi liên tưởng đến hình dạng lưỡi cưa máy, khiến các nhà khoa học lấy cảm hứng đặt tên theo “Pochita”, nhân vật có lưỡi cưa trên đầu trong bộ truyện nổi tiếng của tác giả Tatsuki Fujimoto. Bên cạnh đó, tên loài còn vinh danh nhà cổ sinh vật học người Chile là Patricia Canales, người có nhiều đóng góp cho nghiên cứu hóa thạch biển.

7dc1d80af6227a7c2333.jpg
28fcd930f7187b462209-7741.jpg
Pochita là "linh vật" đáng yêu được nhiều người hâm mộ yêu mến trong "Chainsaw Man". Ảnh: MAPPA

“Những cái tên khoa học không nhất thiết phải khô khan. Khi chúng gợi được kết nối với văn hóa hiện đại, đó cũng là cách giúp khoa học đến gần hơn với giới trẻ”, ông Martín Chávez, Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu Cổ sinh học CIAHN Atacama và là đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ.

9659e8cddde551bb08f4.jpg
Pochita được vẽ theo hình dạng loài cá mập mới. Ảnh: @VillafanaJA

Ngoài Pochitaserra patriciacanalae, nhóm nghiên cứu còn xác định thêm một loài cá đuối mới có tên Dasyatis manuelcamposi, được đặt theo tên một ngư dân người Chile có nhiều đóng góp trong việc thu thập mẫu vật phục vụ nghiên cứu.

image-1.jpg
ĐÔNG MIÊN
#cá mập #hóa thạch #Pochita #Chainsaw Man #Anime #cổ sinh vật học #Patricia Canales #Tatsuki Fujimoto #Pochitaserra patriciacanalae #Dasyatis manuelcamposi

