"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" không dành cho tất cả fan Việt bởi điều này

HHTO - Sau bao ngày chờ đợi, fan Việt sắp được thưởng thức "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, nhiều khán giả đã phải hụt hẫng khi biết phim bị dán nhãn 18+, hạn chế người xem dưới 18 tuổi. Đây được xem là một trong những bộ anime hiếm hoi tại Việt Nam nhận nhãn phân loại này.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc là phim điện ảnh tiếp nối mùa đầu của anime Chainsaw Man (2022), do studio MAPPA sản xuất. Phim chuyển thể từ Reze Arc trong manga của Tatsuki Fujimoto, một trong những phần truyện được nhiều người hâm mộ yêu thích nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Movie kể về nam chính Denji trong một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời. Khi đang khao khát cuộc sống bình thường và tình yêu đích thực, cậu gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một cô gái bí ẩn tên là Reze.

Mối quan hệ của họ mang đến cho Denji những trải nghiệm ngọt ngào và hi vọng về một tương lai tươi đẹp. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn khi thân phận thật sự của Reze bị hé lộ, buộc Denji phải đối mặt với một trận chiến sinh tử đầy cam go, nơi cậu không chỉ chiến đấu vì mạng sống bản thân, đồng đội mà còn vì những cảm xúc của chính mình.

87b57a1acb04415a1815.jpg
5252d17b6065ea3bb374.jpg
Tạo hình của Reze và Denji trong movie. Ảnh: MAPPA

Việc phim bị gắn nhãn 18+ được cho là đã nằm trong dự đoán của nhiều người hâm mộ, song thông tin này vẫn khiến không ít khán giả hụt hẫng bởi dòng anime shounen vốn có lượng người xem chính là thanh thiếu niên.

Thêm nữa, ngoại trừ các thương hiệu chủ yếu hướng đến đối tượng khán giả nhỏ tuổi như Doraemon, Shin hay Thám Tử Lừng Danh Conan, phần lớn các tựa phim tên tuổi gần đây trên màn ảnh rộng như Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến)Kimetsu no Yaiba (Thanh Gươm Diệt Quỷ) cũng không bị gắn nhãn hạn chế khắt khe đến vậy.

4eaa05f6b9e833b66af9.jpg
d93495682976a328fa67.jpg
Đều có cảnh "diệt quỷ", máu me, thế nhưng movie "Chú Thuật Hồi Chiến 0" (2022) và "Vô Hạn Thành" (2025) lần lượt dừng ở nhãn 13+, 16+. Ảnh: MAPPA/Ufotable

The Movie: Reze Arc nhận nhãn phân loại T18 có thể là hệ quả của nội dung vượt các chuẩn "shounen" thông thường, bao gồm yếu tố bạo lực, tính dục, chủ đề đen tối và ngôn ngữ trưởng thành, không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi hơn.

95c3078681980bc65289.jpg
anime-chainsaw-man-the-movie-reze-arc-2-lrwf.jpg
Ảnh: MAPPA

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc do đạo diễn Tatsuya Yoshihara thực hiện, người từng được biết đến qua thành công của Black Clover mùa đầu tiên. Dù xung quanh phim vẫn còn một số tranh luận, đây vẫn là tác phẩm được cộng đồng fan anime trong và ngoài nước mong chờ bậc nhất cuối năm 2025.

Tác phẩm sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 26/9/2025.

0a3685f69861133f4a70.jpg
ĐÔNG MIÊN
