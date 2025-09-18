Xếp hạng nhân vật giàu nhất Conan: Tiểu thư Sonoko vẫn kém một người

HHTO - Thế giới của "Thám Tử Lừng Danh Conan" có nhiều nhân vật giàu có, thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", nhưng ai mới là người có "kinh tế" khủng nhất?

Thám Tử Lừng Danh Conan có thể là thương hiệu trinh thám nổi tiếng toàn cầu, nhưng trong đó cũng không thiếu những tình tiết tranh đoạt lợi ích, so kè gia thế của "hội nhà giàu". Nếu khán giả vẫn thường quen thuộc với cô tiểu thư nhà giàu Sonoko, bạn thân của Ran thì chắc chắn giờ đây sẽ bất ngờ khi gia tộc Suzuki của cô nàng không phải giàu và quyền lực nhất trong thế giới Thám Tử Lừng Danh Conan.

Thanh tra Shiratori

Nhiều khán giả sẽ bất ngờ khi Ninzaburo Shiratori nằm trong danh sách "đại gia" của Thám Tử Lừng Danh Conan. Anh là thanh tra tại Sở Cảnh sát Tokyo, với xuất thân từ một gia đình giàu có. Điều này minh chứng qua việc Shiratori thường xuyên xuất hiện với phong cách lịch lãm, lái xe hơi đắt tiền và có mối quan hệ với những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Dù không có con số cụ thể về tài sản nhưng Shiratori đủ giàu để sống thoải mái và theo đuổi đam mê điều tra của mình. Tuy nhiên, so với các nhân vật khác trong danh sách, tài sản của Shiratori vẫn khiêm tốn hơn.

Gia đình Kudo (Yusaku Kudo)

Người giàu tiếp trong Conan là gia đình Kudo, mà cụ thể hơn là Yusaku Kudo. Yusaku là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới, nhờ đó mang lại khối tài sản đáng kể nhờ tiền tác quyền, quảng cáo... Nhà Kudo sở hữu một biệt thự lớn tại Nhật Bản với thư viện đồ sộ và một căn nhà sang trọng ở Los Angeles. Yusaku và Yukiko từng chuyển đến Mỹ để phát triển sự nghiệp, cho thấy cả hai có nguồn tài chính dồi dào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ để cho thấy vợ chồng nhà Kudo thuộc tầng lớp thượng lưu, vượt xa mức sống trung bình của người dân khu Beika.

Kaito Kid

Nhỉnh hơn cả nhà Kudo là "siêu trộm" Kaito Kid. Cậu con trai của Toichi Kuroba kế thừa không chỉ kỹ năng ảo thuật đại tài từ cha, mà còn sở hữu nguồn lực tài chính đáng kể để thực hiện các vụ trộm táo bạo. Những đạo cụ công nghệ cao như cánh lượn, súng bắn thẻ bài... đều có giá trị đắt đỏ, giúp anh "sưu tập" được hàng trăm món bảo vật giá trị, thậm chí lên đến hàng chục tỷ yên. Chỉ là nếu so sánh với các gia tộc lâu đời, nhà Kuroba hay Kudo vẫn khó mà vượt qua được.

Gia tộc Ooka của Momiji Ooka

Gia tộc Ooka đứng ở vị trí thứ ba, cũng là "kém giàu" nhất trong số ba gia tộc lừng lẫy của Thám Tử Lừng Danh Conan. Trong đó, tiểu thư Momiji Ooka là nhân vật đại diện cho gia tộc thường xuyên xuất hiện nhất, và có mối liên hệ đến chuyện tình của Heiji và Kazuha. Thực chất Momiji khá thông minh, là cháu gái của cựu Thủ tướng Nhật Bản. Gia tộc Ooka được mô tả là một trong những gia đình quyền lực nhất, với tầm ảnh hưởng lớn trong chính trị và xã hội. Họ có khả năng tác động đến các cơ quan quan trọng và cả chính quyền Tokyo. Tiểu thư Momiji còn có quản gia riêng, di chuyển bằng chuyên cơ cá nhân giữa nhiều quốc gia "như cơm bữa".

Gia tộc Suzuki của Sonoko

Tiểu thư Momiji vẫn "dưới cơ" tiểu thư gia tộc Suzuki - Sonoko nếu so sánh về tài sản. Trong Conan, Suzuki là tập đoàn tài chính lớn tại Tokyo, hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và bất động sản. Jirokichi Suzuki (chú của Sonoko) là cố vấn cấp cao của tập đoàn, từng nổi tiếng với việc chi tiêu hàng tỷ yên để mua đá quý và thiết kế các bẫy chỉ để bắt Kaito Kid. Có những lúc khán giả phải choáng ngợp với cách chi tiêu của Sonoko, nhưng cô nàng thực chất vẫn rất khiêm tốn, dễ thương và giản dị, khác với trường hợp của Momiji.

Karasuma Renya

Đứng đầu danh sách người giàu trong Conan là Karasuma Renya, người được cho là trùm cuối của Tổ chức Áo Đen. Karasuma là tỷ phú với tầm ảnh hưởng toàn cầu, sở hữu khối tài sản vượt xa gia tộc Suzuki và Ooka (ước tính lên đến 100 tỷ yên - gần 18.000 tỷ đồng). Ông đã thu thập hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật vô giá, đồng thời sở hữu dinh thự Ánh Dương nổi tiếng trong giới tài phiệt.

Dù được cho là đã qua đời, các tình tiết trong truyện lại gợi ý rằng Karasuma có thể vẫn còn sống, và đang âm thầm điều khiển Tổ chức Áo Đen. Yusaku Kudo từng nhận định nếu Karasuma còn sống, ông ta sẽ là người giàu và quyền lực nhất Nhật Bản. Chính vì vậy, Conan và cả độc giả vẫn rất tò mò, hy vọng một ngày nào đó lão sẽ lộ diện.