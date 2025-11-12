Tai nghe có dây "gây sốt" trở lại, Gen Z bắt trend thành phụ kiện siêu xinh

HHTO - Trong thời đại mà mọi thứ đều "không dây", nhiều người trẻ lại khiến dân mạng ngạc nhiên khi đồng loạt “quay xe” về chiếc tai nghe có dây "cổ điển". Món phụ kiện từng bị lãng quên này bỗng được Gen Z "iu" lại từ đầu.

Giữa thời đại các thiết bị không dây vẫn đang thống trị thị trường công nghệ, nhiều bạn trẻ bỗng chốc "quay xe" lựa chọn sử dụng tai nghe có dây. Với lối sống đa nhiệm, đồ dùng điện tử đã trở thành người bạn "thân thiết" của nhiều người trẻ. Khi công việc, học tập ít nhiều đều cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh không dây, tai nghe có dây bỗng chốc trở thành item "gây sốt" trong cộng đồng Gen Z thời gian gần đây.

So với AirPods hay các dòng tai nghe không dây đắt đỏ, tai nghe có dây là sự lựa chọn phải chăng, phù hợp túi tiền của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Ghi điểm bởi giá thành "bình dân" nhưng công năng của tai nghe có dây vẫn không hề kém cạnh khi đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu như: nghe nhạc, gọi điện, xem phim hay học tập và có tuổi thọ được đánh giá là bền bỉ theo năm tháng.

Tai nghe dây có cách sử dụng khá đơn giản, với thao tác nhanh gọn, cắm vào là hoạt động, không mất thời gian kết nối bluetooth. Đối với nhiều bạn trẻ phải sử dụng điện thoại thời gian dài cho học tập, làm việc và giải trí,... sự tiện lợi trong thao tác sử dụng của tai nghe dây trở thành điểm cộng lớn.

Ở các dòng tai nghe kết nối không dây, người dùng thường chỉ sử dụng trong khoảng thời gian nhất định. Đối với tai nghe dây, chúng ta có thể sử dụng không gián đoạn, không lo hết pin giữa chừng, không mất thời gian kết nối bluetooth. Với nhịp sống liên tục của Gen Z, sở hữu một thiết bị có thể cắm vào là dùng ngay thật sự tiết kiệm thời gian và hạn chế rắc rối. Bên cạnh đó, tai nghe dây không bị hạn chế bởi các yếu tố bên ngoài như tự động ngắt kết nối, bị nhiễu sóng khi đi tàu xe hay vào thang máy, rơi rớt khi di chuyển,…

Bên cạnh sự tiện lợi, tai nghe có dây còn trở thành "cơn sốt" khi chỉ cần một chút khéo tay trang trí - bằng nhiều sợi dây đủ sắc màu và các phụ kiện nhỏ xinh, nó có thể "hô biến" trở nên mới mẻ, xinh xắn, mang đậm dấu ấn cá nhân, qua đó thể hiện "chất riêng" của chủ sở hữu. Ngoài các công dụng như nghe nhạc, học tập, tai nghe dây còn trở thành một phụ kiện dễ thương và cá tính, mang "màu sắc" retro, xứng đáng được nhiều bạn trẻ "iu" lại từ đầu.