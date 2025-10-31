Họa sĩ Hoàng Anh Đức khiến Gen Z mê tít phong cách vẽ tranh dí dỏm doodle

HHTO - Hoàng Anh Đức là họa sĩ Digital Art với phong cách vẽ sáng tạo độc đáo, pha trộn giữa đời thực và hình vẽ nhân vật 2D vui nhộn. Những tác phẩm của anh ngày càng truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ hơn nhờ sự độc đáo và chất riêng.

Mọi khoảnh khắc đều trở thành chất liệu sáng tạo

Họa sĩ Hoàng Anh Đức từng học chuyên ngành Du lịch và Marketing, song anh lại tìm thấy “nguồn sống” của mình trong hội họa. Đối với anh, việc vẽ là niềm đam mê và là nguồn sống. Vì thế anh có thể tìm thấy mọi nguồn cảm hứng trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

Điểm thú vị trong các sản phẩm của anh Hoàng Anh Đức là phong cách doodle tự do, kết hợp giữa ảnh thật do anh chụp và nhân vật 2D vui nhộn. Nhờ đó, những tấm hình đời thường bỗng trở nên sống động và có phần “lầy lội” đúng kiểu Gen Z.

Hoàng Anh Đức chia sẻ anh không gò bó bản thân phải sáng tạo và thúc ép mình mỗi ngày. “Có nhiều lúc anh chán ngồi một mình như trên xe khách, hay ngồi đợi sửa xe, anh lấy điện thoại ra chụp rồi vẽ thêm những người bạn tưởng tượng để chơi cùng mình cho bớt cô đơn”.

Họa sĩ Hoàng Anh Đức cũng tham gia vào vẽ sticker và postcard cho cuốn sách Chiến Thần Ngữ Văn của tác giả Đinh Hằng. Anh chia sẻ: “Anh đã phải đọc hết tác phẩm, cảm nhận và kết nối với nó. Mặc dù anh chưa hài lòng với nó 100% nhưng quá trình này anh cũng rất vui và hài lòng với những gì mình đã hoàn thành”.

Hoàng Anh Đức chia sẻ bí quyết để tạo nên những tác phẩm doodle đầy màu sắc và vui nhộn là giữ tâm thế thoải mái khi vẽ. Theo anh, vẽ không nên là áp lực sáng tạo mỗi ngày, mà là khoảng thời gian để thư giãn và tận hưởng cảm xúc của chính mình.

Đặc biệt khóa học Vẽ dzui vẽ xàm của anh Đức cũng hướng tới việc giúp các học viên thay đổi tư duy về việc vẽ và sáng tạo theo hướng tích cực và chill hơn.

Bí quyết sinh tồn giữa thời đại AI đang lên ngôi

Trong thời đại công nghệ và AI đang ngày càng tiên tiến và hiện đại hơn, chỉ bằng vài dòng lệnh đã sẵn sàng có đủ mọi hình ảnh với đủ mọi loại phong cách bắt mắt. Những nghệ sĩ như Hoàng Anh Đức và các bạn trẻ đang theo đuổi nghề vẽ tranh minh họa gặp không ít trở ngại.

Đối với họa sĩ Hoàng Anh Đức, AI có thể vẽ đẹp, vẽ nhanh nhưng các sản phẩm nó tạo ra chỉ là copy mà thôi. “Chúng ta là người với người nên chắc chắn những gì có tính “người” chúng ta sẽ cảm nhận được,” anh bày tỏ.

Bí quyết để bản thân không bị chìm trong cơn sóng AI thời nay đó chính là phải tìm được chất riêng của mình, các sản phẩm sáng tạo của mỗi họa sĩ phải có một giá trị, một câu chuyện đủ chạm đến người xem.

Hoàng Anh Đức cho biết: “Mỗi người đều có những trải nghiệm hay những suy nghĩ nào đó giống nhau. Nếu như sản phẩm bạn tạo ra chạm đến những người có trải nghiệm và suy nghĩ đó giống bạn, sẽ tạo nên một sản phẩm mang tính người. Đó là sự đồng cảm”.

Tác phẩm mà Hoàng Anh Đức vô cùng tâm đắc chính là sản phẩm anh và con gái tắm mưa cùng nhau. Anh xúc động chia sẻ: “Đó là một ngày mưa bão, anh không biết bé có sợ không, anh cố nhân vật hóa cơn mưa, sau đó bé cũng vui vẻ hơn. Khi đi mưa về anh có hỏi bé muốn tắm mưa không thì bé gật đầu đồng ý, và anh có quay lại cảnh hai cha con tắm mưa cùng nhau. Sau đó thì anh vẽ lại cảnh đó”.

Có thể đó chỉ là một hình vẽ đơn giản nhưng phía sau nó ẩn chứa một câu chuyện cảm động đủ chạm đến trái tim độc giả. Những sản phẩm chạm đến được trái tim người khác sẽ là những sản phẩm mang lại giá trị và đó là thứ mà AI không làm được, đây cũng là bí quyết “sinh tồn” trước thời đại công nghệ ngày nay cho dân vẽ.