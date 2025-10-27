Tọa độ xịn xò: Ngỡ lạc vào Hẻm Xéo của Harry Potter, lên đồ thế nào cho hợp?

HHTO - Không cần phải bay sang tận trời Âu, giới trẻ tại Đồng Nai và TP.HCM đang “phát sốt” trước một thị trấn Giáng sinh vừa xuất hiện ở Biên Hòa. Nơi đây hứa hẹn sẽ là tọa độ “cháy máy” nhất mùa lễ hội năm nay.

Đến hẹn lại lên, cuộc đua tìm kiếm những tọa độ check-in Giáng sinh lung linh đang được nhiều Gen Z đặc biệt quan tâm. Khu tổ hợp ẩm thực The K Old Town tại Biên Hòa (Đồng Nai) đang là địa điểm được các tín đồ mê chụp ảnh “săn lùng” tích cực.

Không gian ngỡ như Hẻm Xéo trong bộ truyện Harry Potter. (Nguồn: @1001tiemcafe)

Lạc bước vào thế giới phép thuật với tuyết rơi trắng xóa. (Nguồn: @kanvanghien)

Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km, khu tổ hợp như tái hiện lại một ngôi làng châu Âu huyền ảo pha chút cổ kính. Khi ghé đến nơi đây, netizen sẽ phải choáng ngợp trước một không gian được đầu tư cực kỳ hoành tráng và công phu. Những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo, mái ngói phủ đầy tuyết trắng, những ô cửa sổ lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích.

(Ảnh: baro.phe)

Không chỉ “sống ảo”, đây còn là một tổ hợp ẩm thực "xịn xò". (Ảnh phuongkhanhne)

Điểm đặc biệt thu hút nhiều Gen Z tìm đến nơi đây đó là không gian được trang trí khiến các fan của bộ truyện Harry Potter liên tưởng ngay đến Hẻm Xéo hay làng Hogsmeade trong bộ truyện.

Bên cạnh đó, từng chi tiết nhỏ như vòng nguyệt quế, cây thông Noel, người tuyết, kẹo gậy khổng lồ hay những chú lính chì đều được sắp đặt tỉ mỉ, tạo nên vô số góc “sống ảo” xinh lung linh. Với background “xịn đét” thế này chỉ cần giơ máy lên là bạn đã có ngay những tấm ảnh Noel cực xinh mang về.

Địa điểm không thể bỏ lỡ trong mùa Giáng sinh năm nay. (Nguồn: @chamdidau)

(Nguồn: @dannie.linhdan_)

Dù là ban ngày hay khi lên đèn, ngôi làng đều toát lên một vẻ đẹp diệu kỳ, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những bộ ảnh “nghìn like”. The K Old Town đã bắt đầu phục vụ món nướng từ 16 giờ đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Bạn có thể đến sớm để chụp ảnh kết hợp dùng bữa tối tại đây. Đặc biệt, từ ngày 1/11, nơi đây sẽ bắt đầu phục vụ cả trà và bánh vào buổi sáng, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho du khách ghé thăm.

Hội chị em tranh thủ đến check-in, hóa thân thành "cô bé màu đông" tại thị trấn mờ sương. (Ảnh: misaphotophone)

Các netizen đã "rục rịch" check-in dù còn tận 2 tháng nữa mới đến Giáng sinh.(Ảnh: @pelun1104)

Không gian rộng rãi, thoáng đãng phù hợp để ăn tối cùng bạn bè, gia đình. (Nguồn: @dicafehong.sgn)

Ngoài ngôi làng Giáng sinh đẹp tựa trời Tây, ngay bên cạnh là The K Museum - một nhà hàng cùng chung một hệ thống, chuyên phục vụ các món Âu. Với không gian đậm chất cổ điển, sang trọng nơi đây cũng trở thành “tọa độ” check-in Giáng Sinh hot không kém.