Đà Lạt rực rỡ mùa dã quỳ: “Lạc lối” giữa những cung đường ngập tràn sắc vàng

HHTO - Cứ mỗi độ cuối Thu - đầu Đông, khắp các triền đồi và nhiều cung đường tại Đà Lạt đều được nhuộm một màu vàng rực rỡ bởi hoa dã quỳ.

Hoa dã quỳ (còn được gọi là cúc quỳ, sơn quỳ hay hướng dương dại) thường bắt đầu chớm nở từ cuối tháng 10, nở rộ nhất vào khoảng tháng 11 và kéo dài đến đầu tháng 12 hằng năm. Đây cũng là thời điểm Đà Lạt bước vào những ngày nắng ấm áp xen lẫn cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên và là tiết trời lý tưởng để loài hoa này khoe sắc.

Những bông hoa dã quỳ vàng ươm báo hiệu mùa Đông sắp "gõ cửa". (Ảnh: Uyên Trinh)

Nắng vàng và hoa cũng vàng rực rỡ. (Ảnh: maybaylangthang)

Nhiều triền đồi, cung đường tại phố núi được "khoác tấm áo" màu vàng ươm như mật của hoa dã quỳ. Ngoài ra, Đà Lạt còn được mệnh danh là một trong những “thủ phủ” dã quỳ nổi tiếng nên lượng khách du lịch ghé đến vào mùa này khá đông. Dù vậy, các netizen cũng không cần lo vì có khá nhiều địa điểm hoa dã quỳ nở rộ, đảm bảo vẫn có khoảng trống cho bạn “chụp ảnh cháy máy” mà không phải bận rộn xếp hàng.

Background dã quỳ được nhiều netizen "săn đón" mỗi độ cuối Thu. (Ảnh: Bánh Gạo)

Tận hưởng trọn cảm giác "chìm sâu" giữa rừng hoa dã quỳ. (Ảnh: Bánh Gạo)

Một số “tọa độ” được nhiều netizen đánh giá cao với hàng loạt góc check-in “mê chữ ê kéo dài” mỗi mùa dã quỳ: Cung đường sân bay Cam Ly - Làng Hoa Vạn Thành - Thác Voi, cung đường Trại Mát - Cầu Đất, Đèo Pren - cao tốc Liên Khương, đường đi từ Dinh Bảo Đại 3 hướng hồ Tuyền Lâm,… Ngoài ra, team miền Bắc cũng có thể “đổi gió”, xách ba lô về Ba Vì chill cùng những cung đường dã quỳ nở rộ.

Không gian ngập tràn sắc vàng của hoa dã quỳ đẹp tựa tranh vẽ. (Nguồn: @vibecungtui)

Đà Lạt mùa vàng. (Nguồn: @dao_duy_phuong)

Thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng, từ 8 giờ đến 10 giờ. Vào thời điểm này, ánh nắng ban mai dịu nhẹ, kết hợp với sương sớm còn vương trên cánh hoa, sẽ làm dã quỳ bung nở rực rỡ và lên hình lung linh nhất. Bên cạnh đó, nếu “săn” dã quỳ vào hoàng hôn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh với chút huyền ảo khác hẳn sự trong trẻo, nên thơ vào lúc bình minh.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ "thả dáng" check-in cùng mùa dã quỳ năm nay. (Ảnh: Bánh Gạo)

Gen Z tha hồ "sống ảo" cùng những khóm dã quỳ rực rỡ sắc vàng. (Nguồn: @chutai.photo)

Tuy nhiên, mùa hoa dã quỳ cũng là thời điểm giao mùa, thời tiết Đà Lạt khá thất thường, có thể xuất hiện vài cơn mưa bất chợt. Vì vậy, du khách nên xem dự báo thời tiết trước khi đến chụp ảnh “sống ảo” cùng những khóm dã quỳ, chuẩn bị thêm áo mưa, dù và đặc biệt là chú ý di chuyển cẩn thận trên các cung đường đèo, ngoại ô.