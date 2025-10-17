Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Giới trẻ Hà Nội có thể được đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí đến hết 15/11

LINH LÊ

HHTO - Tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông đang triển khai chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học cho hành khách đi tàu. Hành khách tham gia thử nghiệm sẽ được hỗ trợ 100% tiền vé cho các hình thức mua vé, từ vé lượt đến vé tháng.

Những ngày qua, không khí tại các nhà ga trên tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Rất đông hành khách hào hứng đến đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm “Giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học” do Hà Nội Metro phối hợp cùng các đối tác triển khai.

561366345-1102120895420223-4416329893072708179-n.jpg
561512426-1102120938753552-783667455677941720-n.jpg

Tại các quầy hướng dẫn, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ khi hành khách hoàn tất đăng ký và nhận những phần quà xinh xắn từ chương trình đã tạo nên bầu không khí thật vui tươi và nhộn nhịp.

Đây không chỉ là trải nghiệm công nghệ hiện đại - sử dụng Thẻ căn cước/ CCCD gắn chip, quét mã QR, công nghệ nhận diện khuôn mặt và thanh toán thông minh bằng thẻ EMV (Visa...) mà còn là dịp để hành khách cùng Hà Nội Metro chung tay lan tỏa thói quen di chuyển an toàn - thuận tiện - thân thiện với môi trường.

561348246-1102120975420215-7360966187581173473-n-2.jpg

Sau 2 giai đoạn đầu, chương trình thử nghiệm đã thu hút gần 4.000 hành khách đăng ký và hơn 30.000 lượt trải nghiệm, nhận được nhiều phản hồi tích cực về sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn của công nghệ mới.

Trong giai đoạn 3 Hà Nội Metro thử nghiệm tính năng “Vé tháng điện tử định danh”. Thời gian áp dụng từ 16/10/2025 đến hết 15/11/2025. Phạm vi áp dụng 12 nhà ga với hơn 65 cổng soát vé tự động tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông.

562365636-1102120815420231-7624631664305806011-n.jpg

Đối với vé tháng phổ thông: Tối đa 2000 hành khách đăng ký phiếu thử nghiệm tại Quầy thông tin/ Quầy bán vé tại 12 nhà ga Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Đối với vé tháng ưu tiên: Hà Nội Metro sẽ liên hệ trực tiếp đề nghị các trường THPT, trường Đại học trên địa bàn lân cận 12 nhà ga Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông cung cấp danh sách học sinh, sinh viên tham gia thử nghiệm.

560669019-1099708312328148-3406588737539012908-n.jpg

Đặc biệt, Hà Nội Metro tiếp tục hỗ trợ 100% tiền vé cho hành khách đăng ký thử nghiệm trên tất cả hình thức vé: Vé lượt, vé ngày, vé tuần vé, tháng (vé tháng phổ thông, vé tháng ưu tiên), thanh toán qua thẻ Visa hoặc CCCD gắn chip (đối với người trên 60 tuổi).

cover.jpg
LINH LÊ
Theo Hà Nội Metro
#tàu điện Cát Linh Hà Đông #miễn phí tàu điện Hà Nội #chương trình thử nghiệm tàu điện #định danh điện tử tàu #vé tàu điện miễn phí #miễn phí tàu Cát Linh - Hà Đông

Cùng chuyên mục