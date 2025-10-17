Giới trẻ Hà Nội có thể được đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí đến hết 15/11

HHTO - Tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông đang triển khai chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học cho hành khách đi tàu. Hành khách tham gia thử nghiệm sẽ được hỗ trợ 100% tiền vé cho các hình thức mua vé, từ vé lượt đến vé tháng.

Những ngày qua, không khí tại các nhà ga trên tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Rất đông hành khách hào hứng đến đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm “Giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học” do Hà Nội Metro phối hợp cùng các đối tác triển khai.

Tại các quầy hướng dẫn, hình ảnh những nụ cười rạng rỡ khi hành khách hoàn tất đăng ký và nhận những phần quà xinh xắn từ chương trình đã tạo nên bầu không khí thật vui tươi và nhộn nhịp.

Đây không chỉ là trải nghiệm công nghệ hiện đại - sử dụng Thẻ căn cước/ CCCD gắn chip, quét mã QR, công nghệ nhận diện khuôn mặt và thanh toán thông minh bằng thẻ EMV (Visa...) mà còn là dịp để hành khách cùng Hà Nội Metro chung tay lan tỏa thói quen di chuyển an toàn - thuận tiện - thân thiện với môi trường.

Sau 2 giai đoạn đầu, chương trình thử nghiệm đã thu hút gần 4.000 hành khách đăng ký và hơn 30.000 lượt trải nghiệm, nhận được nhiều phản hồi tích cực về sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn của công nghệ mới.

Trong giai đoạn 3 Hà Nội Metro thử nghiệm tính năng “Vé tháng điện tử định danh”. Thời gian áp dụng từ 16/10/2025 đến hết 15/11/2025. Phạm vi áp dụng 12 nhà ga với hơn 65 cổng soát vé tự động tuyến ĐSĐT 2A Cát Linh - Hà Đông.

Đối với vé tháng phổ thông: Tối đa 2000 hành khách đăng ký phiếu thử nghiệm tại Quầy thông tin/ Quầy bán vé tại 12 nhà ga Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Đối với vé tháng ưu tiên: Hà Nội Metro sẽ liên hệ trực tiếp đề nghị các trường THPT, trường Đại học trên địa bàn lân cận 12 nhà ga Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông cung cấp danh sách học sinh, sinh viên tham gia thử nghiệm.

Đặc biệt, Hà Nội Metro tiếp tục hỗ trợ 100% tiền vé cho hành khách đăng ký thử nghiệm trên tất cả hình thức vé: Vé lượt, vé ngày, vé tuần vé, tháng (vé tháng phổ thông, vé tháng ưu tiên), thanh toán qua thẻ Visa hoặc CCCD gắn chip (đối với người trên 60 tuổi).