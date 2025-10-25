Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Còn chờ gì nữa mà bạn chưa gia nhập hội “Du lịch không rác thải”?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nghe du lịch không rác thải có vẻ khó làm, nhưng thực ra lại đơn giản dễ áp dụng nên ngày càng có nhiều teen sẵn sàng chọn cách này cho những chuyến đi chơi.

Du lịch bây giờ đâu chỉ có chụp ảnh “check-in cho đẹp”, chọn tiệm ăn ngon mà còn là dịp để nhiều bạn trẻ thực hành lối sống xanh. “Du lịch không rác thải” (zero waste travel) đang dần trở thành xu hướng được giới trẻ Việt Nam quan tâm.

Nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra chỉ đơn giản là bạn cố gắng giảm bớt rác thải trong chuyến đi mà thôi. Mang bình nước cá nhân thay vì mua nước đóng chai rồi uống hết lại vứt vỏ, dùng túi vải thay túi nilon, ăn uống tại quán địa phương thay vì gọi đồ ăn về khách sạn, hoặc đơn giản là dọn sạch chỗ mình ngồi.

du-lich-1.jpg
Nhiều bạn đã có thói quen tự mang đồ dùng cá nhân khi đi du lịch.

Hiện giờ, rất nhiều teen Việt đã có thói quen mang theo túi đựng rác cỡ lớn khi đi leo núi, cắm trại để dọn dẹp hết rác mang về, thậm chí nhặt cả rác của người khác để lại. Ở nhiều homestay hoặc khu du lịch sinh thái, chủ nhà cũng khuyến khích du khách phân loại rác, tái sử dụng chai lọ. Những hành động nhỏ dần dần tạo nên thói quen du lịch có trách nhiệm với môi trường và ngày càng lan tỏa.

du-lich-2.jpg
Vườn thú Zoo Doo (Đà Lạt) sẽ hoàn tiền cho khách trả lại cốc nhựa đựng đồ ăn cho động vật.

Nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam cũng khuyến khích mọi người du lịch không rác thải. Tại vườn thú Zoo Doo (Đà Lạt), nếu bạn mang trả lại cốc nhựa đựng đồ ăn cho động vật sẽ được hoàn lại tiền. Ở Phú Quốc, một số tour lặn biển yêu cầu khách không mang đồ nhựa dùng một lần để tránh xả rác ra biển. Nhiều quán cà phê ở Hà Nội, TP.HCM sẽ giảm giá cho khách hàng tự mang bình nước cá nhân đến đựng đồ uống.

du-lich-3.jpg
Chẳng ai muốn gặp một bãi biển đầy rác thải như thế này.

Vì sao xu hướng du lịch không rác thải được giới trẻ ủng hộ nhiều đến vậy? Bởi rác thải không tự dưng biến mất. Nó hoặc nằm lại trong rừng, ngoài biển hàng chục hàng trăm năm, hoặc bị chôn lấp và đốt bỏ. Khi rác hữu cơ bị chôn, quá trình phân hủy sẽ sinh ra khí mê-tan, loại khí nhà kính mạnh gấp 80 lần CO₂.

Mê-tan chính là “thủ phạm” khiến Trái Đất ngày càng nóng lên, kéo theo mưa bão dồn dập, nắng nóng kỷ lục, băng tan nhanh hơn. Vậy nên, việc bạn giảm xả rác từ những chuyến đi chơi tưởng nhỏ bé lại góp phần hạn chế phát thải khí mê-tan ra bầu khí quyển.

du-lich-5.jpg
Du lịch không rác thải cũng là cách chúng ta bảo vệ môi trường.

Du lịch không rác thải không phải chuyện “làm màu”, mà là một cách để chúng ta vừa tận hưởng những chuyến đi, vừa góp phần giữ gìn Trái Đất xanh cho tương lai. Đi chơi vẫn vui, nhưng vui theo cách có trách nhiệm thì “xịn” hơn nhiều.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#du lịch không rác thải #bảo vệ môi trường #xu hướng du lịch xanh #khí mê-tan #giảm phát thải khí mê-tan

Xem thêm

Cùng chuyên mục