Còn chờ gì nữa mà bạn chưa gia nhập hội “Du lịch không rác thải”?

HHTO - Nghe du lịch không rác thải có vẻ khó làm, nhưng thực ra lại đơn giản dễ áp dụng nên ngày càng có nhiều teen sẵn sàng chọn cách này cho những chuyến đi chơi.

Du lịch bây giờ đâu chỉ có chụp ảnh “check-in cho đẹp”, chọn tiệm ăn ngon mà còn là dịp để nhiều bạn trẻ thực hành lối sống xanh. “Du lịch không rác thải” (zero waste travel) đang dần trở thành xu hướng được giới trẻ Việt Nam quan tâm.

Nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra chỉ đơn giản là bạn cố gắng giảm bớt rác thải trong chuyến đi mà thôi. Mang bình nước cá nhân thay vì mua nước đóng chai rồi uống hết lại vứt vỏ, dùng túi vải thay túi nilon, ăn uống tại quán địa phương thay vì gọi đồ ăn về khách sạn, hoặc đơn giản là dọn sạch chỗ mình ngồi.

Nhiều bạn đã có thói quen tự mang đồ dùng cá nhân khi đi du lịch.

Hiện giờ, rất nhiều teen Việt đã có thói quen mang theo túi đựng rác cỡ lớn khi đi leo núi, cắm trại để dọn dẹp hết rác mang về, thậm chí nhặt cả rác của người khác để lại. Ở nhiều homestay hoặc khu du lịch sinh thái, chủ nhà cũng khuyến khích du khách phân loại rác, tái sử dụng chai lọ. Những hành động nhỏ dần dần tạo nên thói quen du lịch có trách nhiệm với môi trường và ngày càng lan tỏa.

Vườn thú Zoo Doo (Đà Lạt) sẽ hoàn tiền cho khách trả lại cốc nhựa đựng đồ ăn cho động vật.

Nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam cũng khuyến khích mọi người du lịch không rác thải. Tại vườn thú Zoo Doo (Đà Lạt), nếu bạn mang trả lại cốc nhựa đựng đồ ăn cho động vật sẽ được hoàn lại tiền. Ở Phú Quốc, một số tour lặn biển yêu cầu khách không mang đồ nhựa dùng một lần để tránh xả rác ra biển. Nhiều quán cà phê ở Hà Nội, TP.HCM sẽ giảm giá cho khách hàng tự mang bình nước cá nhân đến đựng đồ uống.

Chẳng ai muốn gặp một bãi biển đầy rác thải như thế này.

Vì sao xu hướng du lịch không rác thải được giới trẻ ủng hộ nhiều đến vậy? Bởi rác thải không tự dưng biến mất. Nó hoặc nằm lại trong rừng, ngoài biển hàng chục hàng trăm năm, hoặc bị chôn lấp và đốt bỏ. Khi rác hữu cơ bị chôn, quá trình phân hủy sẽ sinh ra khí mê-tan, loại khí nhà kính mạnh gấp 80 lần CO₂.

Mê-tan chính là “thủ phạm” khiến Trái Đất ngày càng nóng lên, kéo theo mưa bão dồn dập, nắng nóng kỷ lục, băng tan nhanh hơn. Vậy nên, việc bạn giảm xả rác từ những chuyến đi chơi tưởng nhỏ bé lại góp phần hạn chế phát thải khí mê-tan ra bầu khí quyển.

Du lịch không rác thải cũng là cách chúng ta bảo vệ môi trường.

Du lịch không rác thải không phải chuyện “làm màu”, mà là một cách để chúng ta vừa tận hưởng những chuyến đi, vừa góp phần giữ gìn Trái Đất xanh cho tương lai. Đi chơi vẫn vui, nhưng vui theo cách có trách nhiệm thì “xịn” hơn nhiều.