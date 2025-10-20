Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí kíp check-in cánh đồng thảo nguyên Tà Xùa đẹp như tranh vẽ từ nhiếp ảnh gia

Trang Huyền

HHTO - Vốn nổi tiếng với “thiên đường săn mây”, Tà Xùa (Sơn La) nay lại tiếp tục khiến teen “phát sốt” với cánh đồng thảo nguyên rộng bát ngát, nằm giữa những triền núi trập trùng và mây trắng lững lờ, tưởng chừng như lạc vào Mông Cổ.

Tà Xùa là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nằm ở độ cao hơn 2800m so với mực nước biển, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La). Cách Hà Nội khoảng 240km, nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, được xem là điểm săn mây lý tưởng của khu vực Tây Bắc, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm.

Gần đây, mạng xã hội lại "phát sốt" với khung cảnh đẹp như tiên cảnh của thảo nguyên Tà Xùa. Nơi đây nằm ở độ cao gần 2000m so với mực nước biển, cách trung tâm xã khoảng 10km. Con đường dẫn vào đây khá dễ đi, rộng và ít quanh co hơn so với nhiều đoạn đèo khác ở Tà Xùa.

Từ lâu, Tà Xùa vốn được biết đến là “thánh địa sống ảo” quen thuộc của giới trẻ. Nguồn: @tientaif.poto

Từ xa, những triền cỏ xanh mướt đã bắt đầu hiện ra, trải dài theo triền núi, xen lẫn làn mây mỏng và gió mát lành đặc trưng của vùng cao. Gần tới khu mỏm cá heo, teen sẽ thấy biển chỉ dẫn rẽ vào thảo nguyên Tà Xùa - nơi mà dân du lịch trẻ vẫn gọi vui là “Mông Cổ thu nhỏ giữa lòng Sơn La”.

78432c6402478f19d656.jpg
bc30de17f0347d6a2425.jpg
fea1488066a3ebfdb2b2.jpg
d0ea88cda6ee2bb072ff.jpg

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, nhiếp ảnh gia gắn bó nhiều năm với vùng núi Tây Bắc Nguyễn Tiến Tài, nổi tiếng trên TikTok với kênh "Bin Trên Bản" bật mí loạt bí kíp để có được bức hình “triệu like”.

Nếu muốn săn ảnh đẹp, teen nên lưu ý khung giờ từ 7h đến 9h vào buổi sáng và từ 16h đến 17h vào buổi chiều. Lúc này ánh sáng vừa đủ, không gắt, lại dễ tạo hiệu ứng mờ ảo của sương và mây.

“Để có ảnh đẹp, teen có thể chọn những gam màu sáng như trắng, vàng, hồng, đỏ, xanh blue rất nổi bật trên nền cỏ xanh. Nếu chụp couple, nên phối đồ matching để tổng thể thêm hài hòa. Còn đi solo, các bạn có thể chọn váy dài thướt tha kiểu nàng thơ, hoặc váy ngắn tone nâu be mang vibe thảo nguyên” - Tài gợi ý.

eecf8ee8a0cb2d9574da-copy.jpg
"Bin Trên Bản" bật mí đằng sau những bức ảnh triệu like. Nguồn: @tientaif.poto

Không chỉ là điểm ngắm cảnh, thảo nguyên Tà Xùa còn là nơi lý tưởng để "sống ảo", cắm trại qua đêm, hay tổ chức các hoạt động thể thao nhẹ như đi bộ, leo dốc, đạp xe địa hình. Giữa không gian mênh mông, tiếng gió thổi qua đồi cỏ hòa cùng tiếng cười nói của teen tạo nên bức tranh sống động mà yên bình.

Địa hình Tà Xùa đặc trưng bởi những con đường đèo hẹp, quanh co, hai bên là vực sâu. Dân mê phượt có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc trekking để chinh phục đỉnh núi. Các cung đường trekking được mở từ cả hai hướng Sơn La và Yên Bái với độ dài và độ khó khác nhau, phù hợp cho người yêu thích du lịch mạo hiểm và khám phá thiên nhiên.

Anh Tài chia sẻ điều khiến các bạn trẻ yêu thích Tà Xùa chính là sự hoang sơ. Ngoài khu trung tâm, hầu hết các cung đường và điểm check-in ở đây vẫn giữ nguyên vẻ hùng vĩ và tự nhiên. Ngoài ra, chi phí cho một chuyến đi Tà Xùa khá dễ chịu, phù hợp với sinh viên và những ai thích khám phá. Ngoài thảo nguyên, Tài thường chụp ở Cây cô đơn, Xím Vàng, Sống lưng khủng long,... đều là những tọa độ cho ra khung hình rất “chất”.

image.jpg
Trang Huyền
#Thảo nguyên Tà Xùa #Tà Xùa #Sơn La #du lịch trekking #địa điểm check in hot #hot TikTok

