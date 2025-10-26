Tọa độ tự trang trí túi xách tại Thái Lan, xinh xắn lại không lo “đụng hàng”

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
HHTO - Ngoài những chiếc túi tote vải quen thuộc thì các Gen Z cũng có thể “đổi gió” với các item túi nhựa độc lạ, thể hiện cá tính. Tại Thái Lan, một cửa hàng đã tạo nên “cơn sốt” khi cho khách hàng tự tay "biến hình" cho chiếc túi theo sở thích cá nhân.

Thời gian gần đây, túi tote bằng nhựa đang “lên xu hướng” và được các netizen “lăng xê” tích cực, ngoài công năng chứa đồ còn có thể sử dụng như một món phụ kiện. Không chỉ có khả năng “mang cả thế giới”, túi tote nhựa còn ghi điểm bởi dễ dàng vệ sinh và vô cùng nhẹ. Bên cạnh đó, phần “đục lỗ” trên chiếc túi để các netizen tha hồ trang trí theo sở thích cá nhân hay “biến hóa” tùy tâm trạng.

Tại Thái Lan, cửa hàng với mô hình cho khách hàng trải nghiệm tự lựa chọn kích thước và tự tay trang trí túi tote nhựa cũng đang thu hút nhiều Gen Z. Sở hữu một chiếc túi tote nhựa với kích thước và ngoại hình phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng khiến nhiều bạn trẻ tò mò đến trải nghiệm, đặc biệt là các tín đồ thời trang, yêu thích sáng tạo.

Tọa độ thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm tại Thái Lan. (Nguồn: @tuilasapne)
f57e2a9c3e1db343ea0c.jpg
Túi tote nhựa có nhiều màu sắc, kiểu dáng và kích thước cho các netizen tha hồ lựa chọn. (Ảnh: three little ducks)

Khi đặt chân đến cửa hàng, các netizen sẽ lập tức bị choáng ngợp bởi một không gian ngập tràn màu sắc với vô số những chiếc túi tote nhựa nhiều kiểu dáng và kích cỡ, từ những chiếc túi mini xinh xắn để đeo chéo, túi xách tay cỡ trung cho đến những chiếc túi size “khủng” để bạn tha hồ đựng cả thế giới. Bảng màu cũng vô cùng đa dạng, từ các tông pastel ngọt ngào đến những gam màu neon rực rỡ, đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chiếc túi “chân ái” của mình.

2b7911e905688836d179.jpg
(Ảnh: three little ducks)
cda6ac31b8b035ee6ca1.jpg
Thỏa sức sáng tạo với các sticker, phụ kiện theo sở thích riêng. (Ảnh: three little ducks)

Điều đặc biệt nhất khiến nơi đây thu hút giới trẻ chính là trải nghiệm tự tay trang trí chiếc túi của riêng mình. Từ những nhân vật hoạt hình đáng yêu, các biểu tượng độc đáo, chữ cái để ghép tên, cho đến những sticker (Jibbitz) có đèn led nhấp nháy để bạn tha hồ sáng tạo.

Quá trình lựa chọn và tự tay gắn từng chiếc sticker (Jibbitz) lên túi là một trải nghiệm cực kỳ healing và thú vị. (Nguồn: @threelittleducks)

Mỗi chiếc sticker (Jibbitz) có giá chỉ khoảng 10.000 VNĐ, nếu mua theo combo 10 chiếc thì giá còn “hạt dẻ” hơn. Được biết, một chiếc túi chưa bao gồm sticker có giá khoảng 300.000 - 400.000 VNĐ.

e426eab7e2366f683627.jpg
Sở hữu phiên bản túi tote với "ngoại hình" thể hiện được cá tính riêng khiến nhiều netizen mê tít. (Ảnh: three little ducks)

Nếu có cơ hội du lịch đến Thái Lan và có thói quen sử dụng túi tote, bạn có thể đến trải nghiệm và sở hữu ngay một chiếc túi tote nhựa phiên bản giới hạn của riêng mình nhé!

image.jpg
Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
