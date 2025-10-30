Quán cà phê đẹp mê nhờ trang trí đậm văn hóa truyền thống, từ rạp cưới đến làng cổ

HHTO - Đã mỏi chân, mỏi tay ga khi lượn đường phố Hà Nội vào trời Thu mát mẻ, se lạnh, giới trẻ cần một chốn nghỉ chân để "chill chill". Mùa này là dịp các quán cà phê hoài cổ lên ngôi và dưới đây là các điểm hẹn quen thuộc có - mới toanh có để Gen Z hòa mình vào một nét đẹp truyền thống, văn hóa của người Việt trong lúc thưởng thức tách trà, cà phê.

Cô dâu 3 miền hội ngộ trong “đám cưới xập xình xập xình”

Giữa “mùa cưới”, Phê La nhanh chóng lồng ghép yếu tố truyền thống và hiện đại, “rợp đỏ” không gian bằng chữ Song Hỷ, lụa là gấm vóc cùng “tráp trà sữa” lộng lẫy.

Ảnh: Page Phê La Xin Chào

Tất cả nhân viên đều cài hoa đỏ trên áo tạo không khí trang trọng, vui tươi. Dưới phần bình luận trên TikTok, nhiều “cô/ chú hàng xóm” mong muốn hai bác bảo vệ “sắm vai” ông thông gia cho đủ nghi thức rước dâu. Tiệc chỉ tàn khi “chủ sốp” đã mệt nhoài, vậy nên “quý vị đồng chill” hãy thoải mái “dùng bữa cơm thân mật” mà không lo “hết cỗ”.

Video: @phela_hoconrua

Chiến dịch Phê La Có Hỷ được tổ chức ở các chi nhánh trên toàn quốc nhằm giới thiệu mẫu cốc mới. Thông qua ý tưởng độc đáo, “tiệc cưới Phê La” được giới trẻ đánh giá đã góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp trong đám cưới truyền thống của Việt Nam.

Video: @bolonton_

Yêu từ làng quê bình dị tới cổ phục cung đình

Mời “hội hôn” về Làng Concept nghỉ ngơi “cho lại sức” sau khi nhấm hướng dương chúc phúc cho "cô dâu, chú rể". Tên các loại đồ uống tại quán cà phê này đều được đặt theo tên gọi xưa. “Cả làng” lưu trữ ký ức bằng cách ngắm tranh Đông Hồ, nghệ thuật đắp nổi trên bình hoa và nhâm nhi “Nàng Tấm” (Trà vải) ngọt ngào, “Trai Làng” (Latte) thơm phức hay “Ông giáo” (Cacao latte) nóng hôi hổi.

Video: @vucozy_

Chốn dừng chân nằm sâu trong ngõ nhỏ, không có nhịp sống vội vã, chỉ có tiếng gà gáy gọi giấc mơ về. Từng góc nhỏ ở đây đều ấm cúng và hoài cổ. Cây cau cao vút cùng hương sen thơm ngát giữa bức tường gạch đỏ chát xi măng là liều thuốc “chữa lành” gợi nhớ bầu trời tuổi thơ cho nhiều “người dân” khi đặt chân tới Làng. Cuối tuần, tại đây còn có buffet hoa cho thực khách tự do sáng tạo một cốc hoa của riêng mình.

Ảnh: @iamthuonggg

Cầu thang luôn được phủ sắc theo mùa hoa. (Ảnh: iamthuonggg

Cùng sức hút mạnh mẽ, Sắn Cafe cũng là “toạ độ” mang đậm nét dân gian Việt Nam. Ngoài trưng bày tranh Đông Hồ và đồ gốm sứ trong sắc đỏ cát tường, quán còn “mạnh tay” mở triển lãm “Thấp Thoáng Vàng Son” vào tháng 5 năm 2025 nhằm giới thiệu 10 bộ cổ phục triều Nguyễn như Phụng Bào Hoàng Thái Hậu, Nhật Bình Mệnh Phụ, Nhật Bình Công Chúa, Áo Mãng Lan Võ Quan… Dự án này được nhiều bạn trẻ đón nhận và kỳ vọng sẽ trở lại với tần suất dày hơn.

Ảnh: Page Great Vietnam

Tương tự Làng Concept, Sắn cũng có cách đặt tên đồ uống “cực nghệ”. “Đông Hồ” (trà ô long đào) mát lạnh, ngọt thanh, “Mây” (trà sữa xoài) bồng bềnh, thư thái và “Non nước” (trà vải) thơm dịu, phù hợp giải nhiệt vào những ngày nắng nóng. Sở hữu hai mặt tiền nối liền phố đi bộ, nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ tới tìm hiểu, khám phá nét đẹp lịch sử.

Video: @san.cafe.hanoi

Về thuở "ông bà anh"

Dưới gốc đa, sân đình, bà và những người thân thương luôn ngóng chờ các con trở về. Qua bức thư tay được sưu tầm từ thời bao cấp, Tiệm Cà Phê Thư Báo nằm im lìm trên phố đem đến sự thư thái, êm đềm.

Ảnh: Page Tiệm Cà Phê Thư Báo



Video: @chillkhaphanoi

Slogan của tiệm là “Vào Thư Báo thấy bao thứ”. Bởi các bạn trẻ được chậm lại một chút, đọc tin tức, sự kiện trên các tờ báo cũ, thổn thức với lời tỏ tình ngọt ngào của thế hệ 7X, 8X.

Video: @pquyen_neee

Vi vi một vòng Hà Nội tìm "quán cũ” nhưng vẫn ưu tiên “đổi gió”, quán Cà phê Nhà Kho là lựa chọn không nên bỏ lỡ. Đúng như tên gọi, nơi đây cất giữ nhiều ký ức mà không bị “hết dung lượng”. Cách bày trí gọn gàng, tinh tế bằng rèm cửa hoa nhí, máy khâu, vô tuyến, dương cầm giữa màu vàng nghệ từ ánh đèn hiu hắt gợi không khí lắng đọng, trầm buồn. Dù thế, ở đây luôn có “nhân viên mèo” dễ thương, là “cục bông” sưởi ấm tâm hồn vào ngày Đông rét mướt.