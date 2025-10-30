Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Quán cà phê đẹp mê nhờ trang trí đậm văn hóa truyền thống, từ rạp cưới đến làng cổ

Thùy Linh

HHTO - Đã mỏi chân, mỏi tay ga khi lượn đường phố Hà Nội vào trời Thu mát mẻ, se lạnh, giới trẻ cần một chốn nghỉ chân để "chill chill". Mùa này là dịp các quán cà phê hoài cổ lên ngôi và dưới đây là các điểm hẹn quen thuộc có - mới toanh có để Gen Z hòa mình vào một nét đẹp truyền thống, văn hóa của người Việt trong lúc thưởng thức tách trà, cà phê.

Cô dâu 3 miền hội ngộ trong “đám cưới xập xình xập xình”

Giữa “mùa cưới”, Phê La nhanh chóng lồng ghép yếu tố truyền thống và hiện đại, “rợp đỏ” không gian bằng chữ Song Hỷ, lụa là gấm vóc cùng “tráp trà sữa” lộng lẫy.

z7120169491896-80415bf78a74c4a4d72077b027d96905.jpg
z7120169492540-bbdef69bfdcbd1c17353e93e7853e760.jpg
Ảnh: Page Phê La Xin Chào

Tất cả nhân viên đều cài hoa đỏ trên áo tạo không khí trang trọng, vui tươi. Dưới phần bình luận trên TikTok, nhiều “cô/ chú hàng xóm” mong muốn hai bác bảo vệ “sắm vai” ông thông gia cho đủ nghi thức rước dâu. Tiệc chỉ tàn khi “chủ sốp” đã mệt nhoài, vậy nên “quý vị đồng chill hãy thoải mái “dùng bữa cơm thân mật” mà không lo “hết cỗ”.

Video: @phela_hoconrua

Chiến dịch Phê La Có Hỷ được tổ chức ở các chi nhánh trên toàn quốc nhằm giới thiệu mẫu cốc mới. Thông qua ý tưởng độc đáo, “tiệc cưới Phê La” được giới trẻ đánh giá đã góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp trong đám cưới truyền thống của Việt Nam.

Video: @bolonton_

Yêu từ làng quê bình dị tới cổ phục cung đình

Mời “hội hôn” về Làng Concept nghỉ ngơi “cho lại sức” sau khi nhấm hướng dương chúc phúc cho "cô dâu, chú rể". Tên các loại đồ uống tại quán cà phê này đều được đặt theo tên gọi xưa. “Cả làng” lưu trữ ký ức bằng cách ngắm tranh Đông Hồ, nghệ thuật đắp nổi trên bình hoa và nhâm nhi “Nàng Tấm” (Trà vải) ngọt ngào, “Trai Làng” (Latte) thơm phức hay “Ông giáo” (Cacao latte) nóng hôi hổi.

Video: @vucozy_

Chốn dừng chân nằm sâu trong ngõ nhỏ, không có nhịp sống vội vã, chỉ có tiếng gà gáy gọi giấc mơ về. Từng góc nhỏ ở đây đều ấm cúng và hoài cổ. Cây cau cao vút cùng hương sen thơm ngát giữa bức tường gạch đỏ chát xi măng là liều thuốc “chữa lành” gợi nhớ bầu trời tuổi thơ cho nhiều “người dân” khi đặt chân tới Làng. Cuối tuần, tại đây còn có buffet hoa cho thực khách tự do sáng tạo một cốc hoa của riêng mình.

z7120336608070-b449de60b155aa9af383783564bd9201.jpg
z7120336655042-4730450d16b1bc3e9a8964af36060c0a.jpg
Ảnh: @iamthuonggg
z7120336642757-226fde9f4a3e0ed55ff7fd6b93f0e409.jpg
z7120340545572-dd05686b4decf98241e90bdd3e894ec5.jpg
Cầu thang luôn được phủ sắc theo mùa hoa. (Ảnh: iamthuonggg

Cùng sức hút mạnh mẽ, Sắn Cafe cũng là “toạ độ” mang đậm nét dân gian Việt Nam. Ngoài trưng bày tranh Đông Hồ và đồ gốm sứ trong sắc đỏ cát tường, quán còn “mạnh tay” mở triển lãm “Thấp Thoáng Vàng Son” vào tháng 5 năm 2025 nhằm giới thiệu 10 bộ cổ phục triều Nguyễn như Phụng Bào Hoàng Thái Hậu, Nhật Bình Mệnh Phụ, Nhật Bình Công Chúa, Áo Mãng Lan Võ Quan… Dự án này được nhiều bạn trẻ đón nhận và kỳ vọng sẽ trở lại với tần suất dày hơn.

499747925-1140399831465901-6048135347709382478-n.jpg
499723588-1140396774799540-2272564570757119696-n.jpg
Ảnh: Page Great Vietnam

Tương tự Làng Concept, Sắn cũng có cách đặt tên đồ uống “cực nghệ”. “Đông Hồ” (trà ô long đào) mát lạnh, ngọt thanh, “Mây” (trà sữa xoài) bồng bềnh, thư thái và “Non nước” (trà vải) thơm dịu, phù hợp giải nhiệt vào những ngày nắng nóng. Sở hữu hai mặt tiền nối liền phố đi bộ, nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ tới tìm hiểu, khám phá nét đẹp lịch sử.

Video: @san.cafe.hanoi

Về thuở "ông bà anh"

Dưới gốc đa, sân đình, bà và những người thân thương luôn ngóng chờ các con trở về. Qua bức thư tay được sưu tầm từ thời bao cấp, Tiệm Cà Phê Thư Báo nằm im lìm trên phố đem đến sự thư thái, êm đềm.

z7121130320111-5243c3ce83804445e87ada51e01ba97b.jpg
Ảnh: Page Tiệm Cà Phê Thư Báo
Video: @chillkhaphanoi

Slogan của tiệm là “Vào Thư Báo thấy bao thứ”. Bởi các bạn trẻ được chậm lại một chút, đọc tin tức, sự kiện trên các tờ báo cũ, thổn thức với lời tỏ tình ngọt ngào của thế hệ 7X, 8X.

Video: @pquyen_neee

Vi vi một vòng Hà Nội tìm "quán cũ” nhưng vẫn ưu tiên “đổi gió”, quán Cà phê Nhà Kho là lựa chọn không nên bỏ lỡ. Đúng như tên gọi, nơi đây cất giữ nhiều ký ức mà không bị “hết dung lượng”. Cách bày trí gọn gàng, tinh tế bằng rèm cửa hoa nhí, máy khâu, vô tuyến, dương cầm giữa màu vàng nghệ từ ánh đèn hiu hắt gợi không khí lắng đọng, trầm buồn. Dù thế, ở đây luôn có “nhân viên mèo” dễ thương, là “cục bông” sưởi ấm tâm hồn vào ngày Đông rét mướt.

Video: @ngoc.thichlaca
cover-2.jpg
Thùy Linh
#cà phê truyền thống #quán cà phê đẹp Hà Nội #cà phê Hà Nội #quán cà phê concept hoài cổ #quán cà phê concept đám cưới

Xem thêm

Cùng chuyên mục