Tận hưởng niềm vui trọn vẹn với hương vị quen thuộc, ấm cúng của mùa Lễ hội - chỉ có tại Starbucks

P.V

Khai tiệc mùa Lễ hội năm nay, Starbucks Vietnam đưa khách hàng hòa mình vào không gian ấm cúng, rộn ràng tại tất cả cửa hàng Starbucks trên toàn quốc. Mùa Lễ hội với sắc đỏ truyền thống của Starbucks quay trở lại cùng các hương vị thân quen bên cạnh những bộ sưu tập hàng hóa xinh xắn.

Hương vị của sự sẻ chia - khi từng giọt cà phê kể câu chuyện kết nối

Mùa Lễ hội năm nay, Starbucks Vietnam tái hiện không khí ấm cúng, rộn ràng trên toàn quốc bằng những hương vị gắn liền với ký ức, xen lẫn những trải nghiệm mới lạ dành cho khách hàng.

Điểm nhấn nổi bật là Hazelnut Praline Mille-Feuille Oatmilk Series – sáng tạo mới lấy cảm hứng từ món bánh ngàn lớp Pháp trứ danh, kết hợp hạt dẻ bùi béo, cà phê Espresso thượng hạng và sữa yến mạch mịn màng. Từng ngụm như tan chảy, mang lại cảm giác ngọt ngào, tinh tế đúng tinh thần Lễ hội.

Bên cạnh đó, những “ngôi sao quen thuộc” tiếp tục trở lại như Peppermint Mocha – biểu tượng của sự tươi mới với sự hòa quyện giữa sô-cô-la đậm đà và bạc hà mát lạnh. Gingerbread Latte – hương vị cay nồng, ngọt ngào đặc trưng của bánh gừng, gợi nhớ cảm giác quây quần cùng bạn bè trong tiết trời se lạnh. Toffee Nut Crunch – thức uống mang dấu ấn của hạt rang và kẹo bơ cứng giòn rụm, gợi nên cảm giác ấm áp, sang trọng của những buổi sáng cuối năm đầy năng lượng. Tất cả đều có mặt trong ba phiên bản: nóng, đá viên và đá xay – để mỗi khách hàng có thể chọn cho mình cách tận hưởng riêng.

image003.jpg

Từ quà tặng đến từng hạt cà phê - lan tỏa tinh thần Lễ hội đến mọi ngóc ngách

Không chỉ dừng ở thức uống, Starbucks còn mang đến bộ sưu tập bình và ly “Cookie House” và “Forest Green with Gold” – những món quà đậm sắc màu Giáng sinh, kết hợp giữa nghệ thuật vẽ gouache sinh động và phong cách thiết kế tối giản tinh tế. Đây không chỉ là vật dụng thường ngày mà còn là cách để sẻ chia niềm vui và sự gắn kết.

image005.jpg
image007.jpg
image009.jpg
image011.jpg

Với những ai yêu cảm giác thư thái tại nhà, Starbucks giới thiệu bộ sưu tập Christmas Blend – dòng cà phê mang tính biểu tượng được yêu thích từ năm 1984.

image013.jpg

Từ Christmas Blend Espresso Roast đậm đà vị mận ngào đường, đến Christmas Blonde Roast nhẹ nhàng với hương cam và mứt sung, mỗi tách cà phê là một câu chuyện về sự ấm áp và kết nối – tinh thần cốt lõi mà Starbucks gửi gắm suốt hơn nửa thế kỷ qua.

P.V
#Starbucks #thức uống Giáng sinh #Christmas Blend #Starbucks Vietnam #Starbucks Vietnam quà tặng giáng sinh

