Giải mã "67" - trào lưu khó hiểu được vinh danh Từ vựng của năm 2025

Ngày 29/10 vừa qua, trang từ vựng Dictionary vừa công bố "67" là Từ vựng của năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên một con số được vinh danh thay vì từ ngữ thông thường. Từ này vượt qua các ứng cử viên nặng ký như "agentic", "aura farming", "GenZ stare", "overtourism", "tariff" và "tradwife" để giành lấy danh hiệu. Tuy vậy cho đến nay, không phải ai cũng hiểu "67" có nghĩa là gì, và vì sao nó lại trở thành một trào lưu với giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z và thậm chí là Gen Alpha.

"67" là từ vựng của năm 2025.

Trào lưu "67" bùng nổ trên mạng xã hội từ đầu năm 2025, được cho là bắt nguồn từ ca khúc Doot Doot (6 7) của Skrilla ra mắt năm 2024. Một giả thuyết khác lại cho rằng nguồn gốc của "67" liên quan đến cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball sở hữu cao 1,98 m (hay 6 ft 7 trong thang đo của Mỹ). Con số này chính thức được biết đến rộng rãi sau khi một cậu bé đã hét nó lên trong một trận bóng rổ như một cách trả lời câu hỏi dành cho mình.

"Cậu bé 67" giúp cho con số này trở thành trào lưu toàn cầu.

Phát âm đúng chuẩn của từ này là "six-seven", tương tự như "sáu bảy" trong tiếng Việt thay vì "sáu mươi bảy". Về ý nghĩa, nhiều cư dân mạng cho rằng nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, hay cụ thể. Một số cho rằng nó có nghĩa là "bình thường", có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Số khác cho rằng nó chỉ là một cách hô hào ngẫu nhiên để kết nối mọi người lại với nhau.



Trào lưu "67" rầm rộ trên mạng xã hội.

Trào lưu "67" thậm chí còn có ký hiệu tay, cách bắt tay riêng.

Thậm chí, có người cho rằng đây là một dạng giải trí "brainrot" (thối não), tương tự như trào lưu Tung Tung Tung Sahur thời gian qua. Cho đến nay, ý nghĩa thật sự của "67" vẫn là ẩn số, song ngày càng được nhiều người trẻ sử dụng trong các video hài hước, nhưng cũng gây nên nhiều tranh cãi. Thống kê của Dictionary cho thấy chỉ riêng tháng 10/2025, "67" đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tần suất gấp 6 lần cả năm 2024 cộng lại.