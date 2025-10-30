Xác cá voi dài 3m trôi dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng, có phải điềm báo thiên tai?

HHTO - Cá voi (hay còn gọi là cá Ông) dài 3m lụy, trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) giữa cơn lũ lịch sử. Vậy cá voi dạt bờ có phải điềm báo thiên tai?

Khoảng 21h30' tối 29/10, người dân phát hiện một cá voi lớn đã lụy, nằm sát mép nước dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Nam Ô. Ngay sau đó, nhiều ngư dân địa phương nhanh chóng tập trung, thắp hương theo tục lệ, bày tỏ lòng tiếc thương với “vị thần bảo hộ” ngoài biển khơi.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, tránh người dân hiếu kỳ tiếp cận quá gần.

(Ảnh: Đà Nẵng Channel)

Đến sáng 30/10, cơ quan chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, chờ thời tiết thuận lợi để đưa xác cá Ông lên bờ và chôn cất theo phong tục địa phương.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến các tỉnh miền Trung hứng chịu đợt lũ lớn, nước các sông Vu Gia, Thu Bồn ở Đà Nẵng dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964, ngoài biển sóng biển mạnh, gió lớn. Theo nhận định của người dân, nhiều khả năng con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ sau khi chết ngoài khơi.

Cá Ông trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: Moon Black)

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng cá voi trôi dạt bờ là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái biển đang gặp áp lực nghiêm trọng. Các nguyên nhân có thể bao gồm:

Biến đổi khí hậu: Nhiệt độ nước biển thay đổi, dòng chảy thay đổi có thể làm cá voi bị lạc đường.

Nhiệt độ nước biển thay đổi, dòng chảy thay đổi có thể làm cá voi bị lạc đường. Ô nhiễm: Ô nhiễm tiếng ồn và hóa chất có thể làm rối loạn khả năng định hướng của chúng.

Ô nhiễm tiếng ồn và hóa chất có thể làm rối loạn khả năng định hướng của chúng. Bệnh tật: Các loài cá voi có thể chết do bệnh tật hoặc các tác động bất ngờ khác như "thủy triều đỏ" (sự bùng nổ của tảo có hại).

Các loài cá voi có thể chết do bệnh tật hoặc các tác động bất ngờ khác như "thủy triều đỏ" (sự bùng nổ của tảo có hại). Va chạm tàu thuyền: Tai nạn với tàu thuyền cũng là một mối đe dọa.

Ở nhiều vùng biển Việt Nam, việc cá voi trôi vào bờ được xem là điềm lành, báo hiệu mùa biển bội thu và sự phù hộ của thần biển.Tuy nhiên tại một số nơi khác, việc cá voi dạt bờ đôi khi lại được coi là điềm gở, nhất là khi có nhiều cá thể chết hàng loạt, có thể liên quan đến các thảm họa tự nhiên sắp xảy ra.

Dù có những quan niệm dân gian tin rằng cá voi có thể cảm nhận và dự báo được động đất, sóng thần, nhưng hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Tuy nhiên, sự thay đổi hành vi của động vật hoang dã thường là một chỉ dấu cảnh báo rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra trong môi trường của chúng.