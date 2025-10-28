Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố nhắn tin thân mật, đụng chạm nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh

Linh Lê

HHTO - Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cùng cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc một giáo viên bị tố có hành vi không đúng mực với nữ sinh lớp 10 tại một trường THPT ở xã Rạch Kiến.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, ngày 20/10, cô P.T.H.L., giáo viên trong trường, trình báo với Ban giám hiệu rằng nữ sinh N.T.T.L. (học sinh lớp 10A7) phản ánh về việc thầy N.V.T., giáo viên Giáo dục quốc phòng, có hành vi nhắn tin thân mật và đụng chạm cơ thể của L. Nữ sinh mong muốn sự việc chấm dứt để yên tâm học tập.

Làm việc với nhà trường, thầy T. thừa nhận có nhắn tin thân mật với học sinh nhưng khẳng định không có hành vi xâm phạm cơ thể như tố cáo. Thầy đã viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt liên lạc riêng tư với L.

Ngày 27/10, vụ việc bất ngờ diễn biến phức tạp khi 2 phụ huynh, trong đó có mẹ nữ sinh L., đến trường và xông vào phòng giáo viên hành hung thầy T. cùng những người can ngăn. Công an xã Rạch Kiến đã có mặt để giải quyết vụ việc, ổn định trật tự trong trường.

nu-sinh-lop-10-8377-8418-1569-2132.jpg
Đoạn video đăng tải cảnh người thân nữ sinh lớp 10 vào trường tìm gặp thầy giáo T. (Ảnh cắt từ clip)

Trước diễn biến nghiêm trọng, ngày 28/10, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo xác minh làm rõ. Cơ quan công an cùng lực lượng an ninh mạng đang vào cuộc để kiểm chứng nội dung được đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc.

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, hiện sự việc mới dừng ở mức tố cáo ban đầu và chưa có kết luận chính thức về sai phạm của giáo viên. Mọi thông tin đang được thu thập và xử lý theo quy trình nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương bởi liên quan trực tiếp đến môi trường học đường và chuẩn mực nghề giáo. Nhà trường cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp tư vấn tâm lý để hỗ trợ học sinh ổn định tinh thần học tập trong thời gian chờ kết quả điều tra.


Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#giáo viên Tây Ninh #tố cáo giáo viên #nữ sinh lớp 10 #xử lý giáo viên #tình hình giáo dục Tây Ninh #thầy giáo gạ tình nữ sinh

Cùng chuyên mục