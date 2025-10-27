Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh toàn thành phố Huế nghỉ học ngày 27/10 do mưa to trắng trời

LINH LÊ

HHTO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước các sông trên địa bàn dâng cao, Sở GD&ĐT TP Huế đã có thông báo khẩn gửi đến các trường học, trung tâm giáo dục trên địa bàn, cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10.

Tối 26/10, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, đơn vị đã có thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Quyết định trên được đưa ra theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Huế, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa lớn kéo dài liên tục nhiều giờ qua, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực thấp trũng và vùng ven sông suối.

hue-mua-trang-troi-hoc-sinh-nghi-hoc-ngay-mai-2-17614781028181499743944.jpg
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường ở TP Huế. (Ảnh: Tin tức 24h cố đô Huế)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 24 giờ qua, thành phố có mưa rất to, tổng lượng mưa từ 15h00 ngày 25/10 đến 15h00 ngày 26/10 phổ biến 100-200mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Từ trưa 28 đến 29/10, trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to, những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT TP Huế yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương thông báo đến toàn thể học sinh, phụ huynh, giáo viên, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất trường học.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#Huế #nghỉ học #mưa lớn #điều kiện thời tiết #giáo dục Huế #bão lũ #an toàn học sinh

