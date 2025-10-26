Quán quân Olympia 25 trở thành "cỗ máy tạo meme": Muôn vàn biểu cảm đáng yêu

HHTO - Không chỉ chinh phục khán giả bằng kiến thức “đỉnh chóp”, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 - Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) còn khiến cộng đồng mạng “bội thu” meme nhờ những biểu cảm siêu sinh động. Từ dáng thả tim signature đến pha ăn mừng “vỡ òa” sau chiến thắng, Bảo Khánh được dân mạng ưu ái tặng danh hiệu “Thí sinh nhiều meme nhất mùa Olympia 25”.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại với chiến thắng thuộc về "nhà leo núi" Trần Bùi Bảo Khánh. Bên cạnh chiến thắng, nam sinh trường Ams còn khiến dân tình "phát sốt" với nhiều khoảnh khắc duyên dáng, đáng yêu trong suốt 4 vòng thi.

Từ những phần thi đầu tiên, Bảo Khánh đã nhanh chóng trở thành “gương mặt vàng trong làng biểu cảm”. Khi thì cười rạng rỡ đến mức làm sáng cả khung hình, khi lại “pose dáng” cực duyên trên sóng truyền hình.

Dễ dàng thấy được biểu cảm hài hước của Bảo Khánh (thứ 3 từ trái qua) trước khi bắt đầu thi đấu. Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Đáng nói, mỗi khung hình của Bảo Khánh trên sóng truyền hình đều có tiềm năng trở thành "meme triệu view". Khi thì là biểu cảm nghiêm túc "level học sinh xuất sắc", lúc lại là khuôn mặt ngơ ngác cực dễ thương và đỉnh cao là pose dáng "thả tim" đặc trưng - động tác mà netizen nhanh chóng gọi là "signature" của Quán quân Olympia năm nay.

Pose thả tim đặc trưng của nam sinh Hà Nội.

Cộng đồng fan Olympia đùa rằng nếu có giải phụ “Best Meme Collection”, chắc chắn Bảo Khánh sẽ “ẵm” luôn cúp. Không ít bạn trẻ còn đổi avatar theo kiểu pose thả tim của cậu bạn để "xin vía" học giỏi từ nam sinh.

"Ông hoàng meme" năm nay thuộc về Bảo Khánh. Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Ngoài những pha biểu cảm “bá đạo”, netizen còn phát hiện Bảo Khánh là fan cứng của Genshin Impact - một tựa game nổi tiếng toàn cầu. Cậu bạn đặc biệt yêu thích nhân vật Venti, một chàng thi nhân tự do, vui vẻ và có phần “lầy lội”, khá tương đồng với năng lượng tươi sáng của chính Bảo Khánh ngoài đời.

Quán quân Olympia 25 là một wibu chính hiệu! Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Dưới các bài đăng về quán quân, dân mạng thi nhau bình luận: “Bảo Khánh là Venti phiên bản Olympia”, “Không chỉ leo đỉnh tri thức mà còn leo rank Genshin siêu đỉnh!”...

Sau chương trình, Bảo Khánh tiếp tục gây bão với loạt biểu cảm vừa ngầu nhưng cũng không kém phần hài hước. Đoạn giới thiệu bản thân bằng song ngữ cũng đang "làm mưa làm gió" khắp mạng xã hội.

Nguồn: FB Đường Lên Đỉnh Olympia

Từ những nụ cười trên sóng truyền hình đến “gia tài meme” lan khắp mạng xã hội, Trần Bùi Bảo Khánh đã chứng minh rằng hành trình Olympia không chỉ có tri thức mà còn đầy màu sắc cảm xúc. Trong tương lai, meme Bảo Khánh sẽ trở thành trend truyền cảm hứng học tập vui nhộn cho thế hệ học sinh tiếp theo.