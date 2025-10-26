Khi “vũ trụ” gọi tên Bảo Khánh: Câu chuyện dễ thương về “vía Quán quân” tại Olympia 25

HHTO - Từ một bức ảnh “nhả vía” vui vẻ tại Gala kỷ niệm 25 năm chương trình đến chiếc vòng nguyệt quế danh giá, hành trình của Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) khiến dân mạng không khỏi trầm trồ: “Vía quán quân linh thật rồi!”. Câu chuyện “xin vía” thành công này đang trở thành một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất của mùa Olympia thứ 25.

Trước thềm Chung kết, trong đêm Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia: Những ánh sao hy vọng, Bảo Khánh đã có dịp gặp gỡ đàn anh Phan Minh Đức - Quán quân Olympia năm thứ 10, cũng là người đầu tiên mang vòng nguyệt quế về cho Thủ đô Hà Nội. Hai anh em Bảo Khánh và Minh Đức đã cùng chụp một tấm hình kỷ niệm. Ít ngày sau, Minh Đức đăng ảnh ấy lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng “rất có linh khí”: “Đã nhả vía!”.

Quán quân Olympia 10 "nhả vía" cho đàn em trước thềm Chung kết. (Ảnh: Phan Minh Đức)

Ban đầu, dân mạng chỉ xem đó là lời chúc vui, nhưng ai ngờ… “vía” lại thật sự hiệu nghiệm! Trong trận Chung kết Olympia năm thứ 25, Bảo Khánh đã “nhận vía” thành công, bứt phá ngoạn mục và giành lấy vòng nguyệt quế danh giá, mang về chức vô địch Olympia thứ hai cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Không chỉ có “vía” từ đàn anh, Bảo Khánh còn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ thầy cô và bạn bè. Thầy cô trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gửi lời chúc đến Khánh bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật như một cách đặc biệt để thể hiện niềm tự hào và tinh thần hội nhập tri thức của ngôi trường top đầu Thủ đô. Video cổ vũ này đang lan truyền khắp mạng xã hội, khiến ai xem cũng thấy được sự ấm áp, đoàn kết và niềm tin mà trường Ams gửi gắm đến học trò của mình.

Thầy cô và bạn bè cổ vũ Bảo Khánh bằng nhiều ngôn ngữ (Video: Đường lên đỉnh Olympia)

Chung kết Olympia năm thứ 25 vì thế không chỉ là cuộc thi trí tuệ, mà còn là “cuộc hẹn của niềm tin”. “Vía quán quân” không chỉ là điều may mắn, mà còn là biểu tượng cho tinh thần nỗ lực, kiên trì và truyền cảm hứng - đúng “chất Ams” suốt bao năm qua.