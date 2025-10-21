Ghé thăm ngôi trường của 4 "nhà leo núi" tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia

HHTO - Chiến thắng xuất sắc của Trần Bùi Bảo Khánh trong trận thi Quý IV chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025 đã giúp trường THPT chuyên Quốc học - Huế có lần thứ 8 bước vào trận Chung kết năm. Trong "xuất thân" của 4 "nhà leo núi", chỉ có duy nhất một ngôi trường không phải THPT chuyên.

Lê Quang Duy Khoa - THPT chuyên Quốc học - Huế

Ngôi trường do Lê Quang Duy Khoa - Quán quân Quý I chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025 theo học là cái nôi của rất nhiều hiền tài đất nước như nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ Xuân Diệu,...

Với kiến trúc theo lối châu Âu cổ điển điểm xuyến thêm những họa tiết của phương Đông cùng tông màu đỏ thẫm bắt mắt, trường THPT chuyên Quốc học - Huế được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1990, nơi đây cũng là địa điểm rất nhiều khách du lịch đến tham quan.

Ảnh: Sovaba Travel

Ảnh: Trường THPT chuyên Quốc học - Huế

Trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo thuộc hàng “top” trong cả nước. Trước Duy Khoa, ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời này cũng đã mang cầu truyền hình về địa phương mình đến tận 7 lần. Các teen THPT chuyên Quốc học Huế vô cùng năng động với hàng loạt câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên.

Nguyễn Nhựt Lam - THPT Cái Bè

Chiến thắng xuất sắc của Nguyễn Nhựt Lam với 290 điểm trong trận thi Quý II chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025 đã thành công mang cầu truyền hình về ngôi trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp). Ngôi trường có truyền thống lâu đời khi những Hiệu trưởng và cựu học sinh từng tham gia kháng chiến bảo vệ, dựng xây tổ quốc.

Ảnh: clevai.edu.vn

Những mùa thi Đại học, trường ghi nhận số lượng lớn học sinh đỗ cùng lúc nhiều trường đại học có tiếng như: Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Ngoại thương TP.HCM,... khẳng định chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường. Các teen trường THPT Cái Bè còn tham gia tốt các hoạt động phong trào từ cấp huyện đến tỉnh và toàn quốc, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi.

Đoàn Thanh Tùng - THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa

Thành lập vào năm 1985, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tọa lạc tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đã trải qua nhiều lần trùng tu nâng cấp và di chuyển cơ sở học tập. Ngôi trường của thí sinh Đoàn Thanh Tùng - Quán quân Quý III hiện lên với vẻ ngoài khang trang và hiện đại cùng tông màu trắng chủ đạo, phòng học vô cùng rộng rãi. Khuôn viên trường có diện tích rộng lớn, tạo không gian thoáng đãng cho các hoạt động ngoại khóa và thể chất.

Ảnh: lqdon.khanhhoa.edu.vn

Ngôi trường danh giá này là nơi tập trung những học sinh xuất sắc và đội ngũ các giáo viên giàu kinh nghiệm, các teen THPT chuyên Lê Quý Đôn còn vô cùng năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa được trường tạo điều kiện tổ chức như dân vũ, hội thao...

Trần Bùi Bảo Khánh - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tọa lạc trên con đường Hoàng Minh Giám với diện tích gần 5ha, ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam của nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh (chủ nhân vòng nguyệt quế Quý IV) hiện ra với cánh cổng trường màu cam xen kẽ những tòa nhà phòng học màu trắng quen thuộc.

Ảnh: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Nhắc đến THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ta sẽ nghĩ ngay đến những hoạt động ngoại khóa cực kỳ thú vị được trường tổ chức cùng những Amsers tài năng với thành tích học tập “khủng”, đạt bảng vàng trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia hay thành phố. Nhiều thầy cô giáo của trường đã được nhận bằng khen của Chính phủ.

Ảnh: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Các phòng học ở Ams được trang bị đầy đủ tiện nghi từ điều hòa, máy chiếu, loa, tủ đựng đồ cá nhân, nhà thể chất rộng rãi, sân tenis... Môi trường học tập hiện đại đạt chuẩn khiến cho ngôi trường này là "nhà trong mơ" của nhiều teen ở Hà Nội.

Truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 26/10.