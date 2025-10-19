Nam sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vé vào Chung kết năm Olympia 25

HHTO - Cuộc thi Quý 4 - chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Sau loạt phần thi đầy kịch tính và căng thẳng, Trần Bùi Bảo Khánh, nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức ghi tên mình vào trận Chung kết năm Olympia 25.

Cuộc thi Quý 4, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với sự tham gia tranh tài của 5 nhà leo núi ưu tú ở những vòng đấu trước: Nguyễn Vĩnh Trọng (trường THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp), Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Bách Hiệp (trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Phạm Lê Minh (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) và Lê Đức Minh (trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ngay ở những phút đầu của phần thi Khởi động, các thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số gây cấn. Kết thúc cả hai phần thi khởi động riêng và chung, Bảo Khánh tạm thời dẫn đầu với số điểm là 65 điểm, Lê Minh đứng ở vị trí thứ 2 với 45 điểm, Bách Hiệp về ba với 40 điểm, Vĩnh Trọng đạt 35 điểm và cuối cùng là Đức Minh đang có 20 điểm.

Các thí sinh trong phần thi khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Ngay sau khi gợi ý thứ 3 xuất hiện, Bảo Khánh đã nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa là "Yên Tử", giành thêm được 30 điểm. Lê Minh đứng thứ 2 với 65 điểm, theo sát là Bách Hiệp với 60 điểm, Vĩnh Trọng có 55 điểm và về cuối là Đức Minh với số điểm là 30.

Trong phần thi Tăng tốc, khoảng cách điểm số của các thí sinh đã được rút ngắn. Kết thúc phần thi, Bảo Khánh có 190 điểm, Bách Hiệp vươn lên vị trí thứ 2 với số điểm là 165, Đức Minh với 150 điểm, về thứ 4 là Lê Minh với 135 điểm và Vĩnh Trọng có 95 điểm.

Tại phần thi Về đích, vị trí ngôi đầu bảng có sự thay đổi liên tục trước sự bám đuổi quyết liệt của các thí sinh. Bảo Khánh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh có câu trả lời chưa chính xác, Bách Hiệp giành quyền trả lời và mang về 20 điểm. Đến với câu hỏi thứ 2, Bảo Khánh nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác và quay trở lại vị trí dẫn đầu với số điểm là 200. Tuy nhiên, ở câu hỏi thứ 3, cả Khánh và Hiệp đều đưa ra câu trả lời sai. Nam sinh hoàn thành phần thi về đích của mình với số điểm là 200 điểm.

Bảo Khánh trong phần thi về đích.

Bách Hiệp lựa chọn 3 câu 20 điểm. Sau hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh đánh mất 40 điểm, 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên vào tay Lê Minh và 20 điểm tiếp theo dành cho Bảo Khánh. Ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng và giành được 40 điểm. Kết thúc phần thi, Bách Hiệp có 175 điểm.

Bách Hiệp xuất sắc trả lời đúng ở câu hỏi đặt ngôi sao hy vọng.

Lê Minh chọn gói câu hỏi 30-20-20 điểm. Nam sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi khi đưa ra đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi. Lê Minh đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 225 điểm.

Lê Minh xuất sắc khi liên tiếp đưa ra đáp án chính xác trong phần về đích của mình.

Đức Minh chọn 3 câu hỏi giá trị 20-30-20 điểm. Trong hai câu hỏi đầu tiên, Đức Minh có phần trả lời không chính xác, không có thí sinh nào nhấn chuông giành quyền trả lời. Nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng, tuy nhiên, Bảo Khánh là người giành được thêm 20 điểm cho câu hỏi này. Đức Minh hoàn thành phần thi với 130 điểm.

Đức Minh có phần thể hiện chưa trọn vẹn ở vòng thi cuối.

Vĩnh Trọng là thí sinh duy nhất chọn gói câu hỏi 90 điểm. Ở 2 câu hỏi đầu tiên, Vĩnh Trọng không có câu trả lời, lần lượt Bách Hiệp có thêm 30 điểm và Bảo Khánh giành được 30 điểm. Nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối và có được 60 điểm. Vĩnh Trọng có 95 điểm sau phần thi về đích.

Vĩnh Trọng đã nỗ lực hết mình trong phần về đích.

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc trong từng phần thi, Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) trở thành chủ nhân của cầu truyền hình Quý 4, ghi tên mình vào trận Chung kết Olympia năm thứ 25 với 270 điểm.

Về nhì là Lê Minh (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) với 225 điểm. Ở vị trí thứ ba là Bách Hiệp (trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) đạt 205 điểm. Đứng thứ tư là Đức Minh (trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQGHN) đạt 130 điểm. Cuối cùng là Vĩnh Trọng (trường THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp) với số điểm là 95 điểm.