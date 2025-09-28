Olympia 25: Nam sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam giành vòng nguyệt quế Tuần

HHTO - Sau 4 vòng thi gây cấn và hồi hộp, “Amser” Trần Bùi Bảo Khánh đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành lấy vòng nguyệt quế tại cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, khẳng định chiến thắng đầy thuyết phục.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón bốn thí sinh tranh tài: Lê Trường Tuệ (THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Ninh), Nguyễn Văn Vọng (THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng), Nguyễn Lưu Việt Hùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.HCM) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Chân dung 4 thí sinh của cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở lượt Khởi động cá nhân, Bảo Khánh dẫn đầu với 50 điểm, theo sau là Trường Tuệ với 40 điểm, Văn Vọng và Việt Hùng đồng 20 điểm. Đến vòng thi Khởi động chung, vị trí của các thí sinh đã có sự thay đổi nhỏ, tuy nhiên Bảo Khánh vẫn tiếp tục dẫn đầu với 75 điểm, Trường Tuệ đứng ở vị trí thứ 2 với 40 điểm, theo sau là Văn Vọng với 25 điểm và Việt Hùng với 5 điểm.

Trong vòng thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có 9 chữ cái với câu hỏi điền từ sau khi nghe một đoạn nhạc. Với câu trả lời “Thanh Niên”, Bảo Khánh và Văn Vọng ghi được 10 điểm.

Dù chỉ chắc chắn 50% nhưng Trường Tuệ vẫn quyết tâm nhấn chuông trả lời.

Ngay sau khi bức ảnh đầu tiên được hé lộ, Trường Tuệ đã nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra câu trả lời là “Lý Tự Trọng”. Nam sinh chia sẻ rằng bản thân đã từng đi qua tượng đài Lý Tự Trọng và được biết ông là Đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với sự bản lĩnh, Trường Tuệ đã trả lời chính xác và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm cách biệt là 100 điểm. Lúc này, Bảo Khánh đã xuống hạng hai với 85 điểm và 2 thí sinh còn lại vẫn giữ nguyên thứ hạng của mình.

Bức ảnh được hé lộ là một phần quang cảnh của tượng đài Lý Tự Trọng.

Tại phần thi Tăng tốc, 4 thí sinh theo sát nhau quyết liệt. Sau phần thi này, Bảo Khánh đã lội ngược dòng, vươn lên dẫn đầu với 195 điểm, tiếp đến là Trường Tuệ với 190 điểm, Văn Vọng đạt 135 điểm và cuối cùng là Việt Hùng với 70 điểm.

Trong phần thi Về đích, ở lượt thi đầu tiên, Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Cậu bạn đã trả lời chính xác 1/3 câu hỏi, nâng tổng số điểm lên 215.

Thí sinh ở lượt thi thứ hai là Trường Tuệ, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 20 điểm. Dù bị Văn Vọng cướp 20 điểm ở câu đầu tiên, cậu bạn đã gỡ lại ở câu hỏi thứ 2 và bảo toàn số điểm của mình.

Ở lượt thi thứ ba, Văn Vọng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm và anh chàng đã trả lời đúng 2 câu đầu tiên. Đáng tiếc rằng khi Văn Vọng vươn lên đứng thứ 2 và chỉ còn cách vị trí dẫn đầu 15 điểm, Bảo Khánh đã nhanh chóng giành 20 điểm ở câu hỏi thứ 3.

Đến lượt thi cuối cùng, Việt Hùng chia sẻ rằng cuộc thi là một kỷ niệm đẹp nên cậu muốn “chơi” hết mình, vậy nên Hùng đã lựa chọn gói câu hỏi 30 điểm. Tuy nhiên, Việt Hùng đã mất điểm vào tay của Bảo Khánh.

Kết quả chung cuộc, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 là Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) với 250 điểm, đứng thứ 2 là Lê Trường Tuệ (THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Ninh) với 190 điểm, Nguyễn Văn Vọng (THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng) xếp thứ 3 với số điểm 185 và cuối cùng là Nguyễn Lưu Việt Hùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh) với 95 điểm.