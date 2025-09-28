Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thêm địa phương cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 29/9 để phòng chống bão số 10

LINH LÊ

HHTO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, một số tỉnh tại khu vực miền Trung đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 28/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão số 10 (Bualoi).

Cụ thể, văn bản đã được gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Sau bão, các đơn vị phải dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh trở lại trường. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình bão, mưa lũ và kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại để được chỉ đạo xử lý.

can-nhac-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-tranh-bao-so-6-1729828037.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước đó vào ngày 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi (bão số 10).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời, cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học nếu xét thấy cần thiết.

Trước diễn biến nhanh của bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình bão và mưa lũ trên địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

cover-fb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#bão số 10 #nghỉ học #miền Trung #an toàn học sinh #địa phương phòng chống bão #bão BUALOI

