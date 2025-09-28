Nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa mất tích khi tắm biển trước giờ bão số 10 Bualoi đổ bộ

HHTO - Chiều 27/9, một học sinh lớp 7 tại xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị sóng lớn cuốn trôi khi đang tắm biển, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h10' cùng ngày, em N.V.A. (sinh năm 2013, trú thôn 2, xã Tiên Trang) xuống bãi biển Tiên Trang, thuộc thôn Tiên Phong để tắm. Trong lúc tắm, A. bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với công an xã, chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TPO)

Do ảnh hưởng của bão số 10 đang tiến vào đất liền, khu vực biển Thanh Hóa có gió to, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm. Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, huy động tối đa phương tiện để tìm tung tích em học sinh.

Bão số 10 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ trong đêm nay và rạng sáng 28/9, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh.