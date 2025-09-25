Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão số 9 Ragasa tiến sát

HHTO - Dự báo từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của bão số 9.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các phường, xã chủ động ứng phó với siêu bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, lường trước kịch bản xấu nhất đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Tổ chức bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Khuyến cáo khẩn tới người dân Hà Nội: Hạn chế ra đường khi bão số 9 Ragasa đổ bộ. (Ảnh minh họa từ Internet)

UBND các phường, xã được yêu cầu: Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cũng trong chiều 24/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản tới UBND các phường, xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc, yêu cầu tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, TP và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh việc tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Các trường thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão…