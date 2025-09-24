Những sân bay nào tại Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp siêu bão số 9 Ragasa?

HHTO - Siêu bão Ragasa (bão số 9) đang tiến gần đất liền và được dự báo gây tác động lớn đến hoạt động hàng không tại nhiều địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, có 6 sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Theo đó, các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Trị) nằm trong vùng mưa bão, có nguy cơ cao bị gián đoạn khai thác.

Dự báo, các sân bay này sẽ đối mặt với tình trạng gió mạnh, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cất và hạ cánh.

Trong ngày 24/9, nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa đi, đến các sân bay nói trên đã được các hãng hàng không điều chỉnh.

Đặc biệt, tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), toàn bộ các chuyến bay dự kiến khai thác đều được yêu cầu thực hiện trước 11h trưa để tránh thời điểm bão đổ bộ. Các chặng bay từ Việt Nam đi Hong Kong, Quảng Châu, Đài Loan cũng ghi nhận tình trạng hủy và hoãn chuyến hàng loạt.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Để ứng phó với diễn biến bất thường, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các cảng hàng không chịu ảnh hưởng khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão.

Các đơn vị phải kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng, chằng chống nhà ga, phương tiện và thiết bị, đồng thời chuẩn bị các phương án chống ngập, mất điện, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được duy trì liên tục.

Ngành hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông báo từ các hãng bay và chủ động sắp xếp lại kế hoạch di chuyển trong những ngày bão ảnh hưởng. Việc cập nhật thông tin sớm sẽ giúp hành khách tránh bị động khi chuyến bay thay đổi giờ khai thác hoặc bị hủy để đảm bảo an toàn.