Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Những sân bay nào tại Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp siêu bão số 9 Ragasa?

Linh Lê

HHTO - Siêu bão Ragasa (bão số 9) đang tiến gần đất liền và được dự báo gây tác động lớn đến hoạt động hàng không tại nhiều địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, có 6 sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Theo đó, các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Trị) nằm trong vùng mưa bão, có nguy cơ cao bị gián đoạn khai thác.

Dự báo, các sân bay này sẽ đối mặt với tình trạng gió mạnh, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cất và hạ cánh.

Trong ngày 24/9, nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa đi, đến các sân bay nói trên đã được các hãng hàng không điều chỉnh.

Đặc biệt, tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), toàn bộ các chuyến bay dự kiến khai thác đều được yêu cầu thực hiện trước 11h trưa để tránh thời điểm bão đổ bộ. Các chặng bay từ Việt Nam đi Hong Kong, Quảng Châu, Đài Loan cũng ghi nhận tình trạng hủy và hoãn chuyến hàng loạt.

9845-1689503391-san-bay-anh-huong-bao-17210041843411857181006.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Để ứng phó với diễn biến bất thường, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các cảng hàng không chịu ảnh hưởng khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống bão.

Các đơn vị phải kiểm tra hệ thống cơ sở hạ tầng, chằng chống nhà ga, phương tiện và thiết bị, đồng thời chuẩn bị các phương án chống ngập, mất điện, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được duy trì liên tục.

Ngành hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông báo từ các hãng bay và chủ động sắp xếp lại kế hoạch di chuyển trong những ngày bão ảnh hưởng. Việc cập nhật thông tin sớm sẽ giúp hành khách tránh bị động khi chuyến bay thay đổi giờ khai thác hoặc bị hủy để đảm bảo an toàn.

cover.jpg
Linh Lê
#sân bay Việt Nam #siêu bão Ragasa #ảnh hưởng bão #hàng không Việt Nam #các sân bay chịu ảnh hưởng #bão số 9

Cùng chuyên mục