Nam thanh niên ở Đà Nẵng chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ tới đường dây nóng Bộ Công an

HHTO - Nam thanh niên gặp khó khăn trong việc trả nợ cá nhân nên đã tạo nhiều hồ sơ vay nợ trên các ứng dụng. Khi đến hạn trả nợ đối tượng không có tiền trả nên bị nhiều số điện thoại đe dọa, gây áp lực.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa lập biên bản xử phạt N.A.Q (sinh năm 1996, trú tại Tổ 5, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, tháng 7/2025, N.A.Q gặp khó khăn trong việc trả nợ cá nhân nên đã tạo nhiều hồ sơ vay nợ trên nhiều ứng dụng. Khi đến hạn trả nợ đối tượng không có tiền trả nên bị nhiều số điện thoại đe dọa, gây áp lực.

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, đến ngày 23/8 đối tượng đã cài đặt chuyển tiếp tất cả cuộc gọi đến (gồm các tính năng luôn chuyển tiếp, khi bận, khi không trả lời, khi không liên lạc được) từ số điện thoại cá nhân về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an để ngăn chặn các cuộc gọi đòi nợ.

Hành vi trên của N.A.Q ảnh hưởng đến việc tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp, phản ánh quan trọng thực sự từ người dân qua đường dây nóng của Bộ Công an và gây cho hệ thống đường dây nóng bị quá tải, gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tiếp nhận, xử lý các thông tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự.