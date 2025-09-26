Phát động AIMO năm học 2025 - 2026, kỳ vọng Việt Nam sẽ đăng cai vòng Quốc tế

HHTO - Sau thành công vang dội của AIMO 2025, buổi phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026 nhận được sự quan tâm lớn của các bạn học sinh và phụ huynh toàn quốc. Mùa thi mới được khởi động, mở rộng quy mô nhằm tiếp cận được nhiều nhân tố nổi trội hơn.

Ngày 26/9/2025, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026.

Bên cạnh phía ban tổ chức, buổi họp báo còn vinh dự chào đón sự góp mặt của: Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; PGS.TS Đoàn Trung Cường - Phó Viện trưởng, Viện Toán học Việt nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam; Anh Lâm Tùng - Uỷ viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Anh Hoàng Đức Nam - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn...

Mở đầu bài phát biểu tại buổi phát động, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025 - 2026 nhắc lại những thành tựu đáng tự hào mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được tại Chung kết AIMO 2025 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Ông chia sẻ: "Toán học là môn khoa học cơ bản, là nền tảng của khoa học công nghệ, tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Toán học không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước".

"Tại AIMO 2025, các em không chỉ đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay mà còn thắp lên động lực ở mùa giải sau. Nối tiếp thành tựu đó, AIMO năm học 2025 - 2026 triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ vòng trực tuyến, vòng khu vực đến vòng chung kết quốc gia và chung kết quốc tế. Đây không chỉ cuộc thi mà còn là cơ hội để giới trẻ vươn lên trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập." - nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh AIMO năm học 2025 - 2026 hướng đến việc nuôi dưỡng tinh thần học tập nghiêm túc và khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ. Ông kỳ vọng, phía Ban tổ chức có thể đưa vòng thi quốc tế về tổ chức tại Việt Nam, khẳng định vị thế trí tuệ của học sinh nước nhà.

PGS Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội hi vọng, các cuộc thi có tư duy cao, sáng tạo như AIMO sẽ được lan rộng, góp phần phát hiện sớm những nhân tài, truyền cảm hứng yêu thích khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán học đến thế hệ trẻ. Đây là những nhân tố đặc biệt, cần được tập trung đào tạo bồi dưỡng để trở thành những chuyên gia đầu ngành, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thầy Đặng Minh Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phụ trách chuyên môn cũng đã công bố về thể lệ cuộc thi. AIMO năm học 2025 - 2026 có thêm vòng thi Khu vực, dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ, bảo đảm vừa rộng mở cơ hội tham gia, vừa sàng lọc được các nhân tố nổi trội.

Hai người đẹp thuộc Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh và Phạm Thùy Dương (Đại sứ Du lịch và Môi trường) bày tỏ niềm hân hoan và tự hào về thành tích đáng nể của đoàn học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

20 bạn học sinh Việt Nam được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 2 bạn học sinh Hàn Quốc sẽ được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO Việt Nam.

Để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích đặc biệt xuất sắc tại AIMO 2025, tại buổi phát động mùa giải mới, các bạn học sinh tham gia và giành Huy chương tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 đã nhận được Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bạn Phan Thành Huy - học sinh lớp 12 Toán 1 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chủ nhân của cúp Quán quân Chung kết Quốc tế AIMO 2025 "nhả vía", chia sẻ một số bí kíp học tập dành cho các thí sinh chuẩn bị ghi danh vào mùa thi tới: "Các bạn muốn học Toán nghiêm túc thì phải theo đuổi nghiêm túc, có vậy, khi gặp khó khăn thì các bạn mới quyết tâm vượt qua được nó, thay vì chịu khuất phục. Nói về cách học Toán thì mình thường tự học trên các diễn đàn học Toán online hoặc theo dõi các nhóm học tập trên mạng xã hội... để tiếp cận được các tài liệu với cấp độ cao, đa dạng hơn".

Cô Cấn Thị Thanh Thủy - phụ huynh của bạn Nguyễn Quang Huy (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chủ nhân huy chương Vàng vòng Quốc tế AIMO 2025) đánh giá cao công tác tổ chức và hậu cần của cuộc thi dành cho thí sinh và phụ huynh. Chị bày tỏ bản thân và nhiều phụ huynh khác đã sẵn sàng tham gia với tư cách "tình nguyện viên", hỗ trợ, đồng hành cùng ban tổ chức nếu Việt Nam thành công đăng cai vòng Quốc tế AIMO năm học 2025 - 2026.