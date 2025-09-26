Hoa hậu Hà Trúc Linh trở thành Đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam 2025

HHTO - Đây là lần đầu Hoa hậu Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam. Trúc Linh cho biết thông qua các sự kiện của báo Tiền Phong, cô được trải nghiệm nhiều hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến kinh tế. Đó là những ấn tượng thú vị trong hành trình hơn 3 tháng đương nhiệm của cô.

Ngày thẻ Việt Nam nhằm hiện thực hóa Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng xã hội số.

Ngày thẻ Việt Nam thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, giúp lan tỏa văn hóa thanh toán hiện đại trong cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, thay đổi thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ, QR, Mobile banking...

Sáng nay 26/9, buổi họp báo Công bố chuỗi sự kiện của Ngày thẻ Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Chia sẻ tại buổi họp báo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, đảm nhiệm vai trò Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, cho biết: “Từ trải nghiệm trong đời sống như giao dịch chuyển khoản, quét mã QR thanh toán cho tới trải nghiệm số hóa thẻ trên điện thoại khi tham gia phương tiện công cộng, mua sắm… tôi nhận thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đã đi vào đời sống thật nhanh chóng và sâu rộng. Những tiện ích mà các phương thức và công nghệ thanh toán đem lại giúp cho cuộc sống của người dân ngày càng hiện đại, văn minh, an toàn hơn. Tôi tin rằng, thanh toán số chính là chìa khóa của tương lai Trên cương vị đại sứ Ngày thẻ Việt Nam 2025, tôi mong muốn và sẵn sàng lan tỏa thông điệp: Một chạm - Vạn niềm tin, vì một tương lai số bền vững".

Hà Trúc Linh cho biết cô vinh dự khi đảm nhận vai trò đại sứ của chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025. Cô hào hứng với các sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, đặc biệt là các buổi tọa đàm, giao lưu và các chương trình “Sóng Festival” đặt trọng tâm vào sinh viên, Gen Z - nhóm tiên phong ứng dụng công nghệ số.

"Tôi vinh dự khi nối tiếp chị Đỗ Thị Hà trong vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam. Với vai trò là sinh viên chuyên ngành Tài chính - Marketing, tôi đã có những kiến thức nhất định về kinh tế, tài chính và sẽ nỗ lực để phát huy tốt vai trò của mình", Hà Trúc Linh cho biết.

Với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", Hà Trúc Linh cho rằng Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là chuỗi sự kiện ấn tượng thông qua các gian hàng, festival, hội thảo… người tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất như thẻ chip, QR, tokenization, eKYC, Open Banking.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Hà Trúc Linh đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện. Đây là lần đầu cô đảm nhận vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam. Người đẹp cho biết thông qua các sự kiện của báo Tiền Phong, cô được trải nghiệm nhiều hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến kinh tế. Đó là những ấn tượng thú vị trong hành trình hơn 3 tháng đương nhiệm của cô.

"Ngày thẻ Việt Nam đã bước sang năm thứ 5 tổ chức. Tôi nhìn thấy quy mô của sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng. Chắc chắn các sự kiện của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ với các bạn trẻ Gen Z - thế hệ năng động, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số" - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ.