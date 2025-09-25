Video ghi lại cảnh "hố tử thần" sâu 50 mét bất ngờ xuất hiện tại thủ đô Thái Lan

HHTO - Sáng 24/9, một hố sụt đất khổng lồ (thường gọi là “hố tử thần”) bất ngờ xuất hiện ngay trước Bệnh viện Vajira, thuộc quận Dusit, thủ đô Bangkok (Thái Lan), gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông và buộc nhiều tòa nhà xung quanh phải sơ tán.

Theo Reuters, hố sụt có diện tích khoảng 30x30 mét, độ sâu lên tới 50 mét, khiến toàn bộ mặt đường Samsen trước bệnh viện Vajira bị biến dạng. Sự cố cũng kéo theo hệ thống cột điện, đường ống nước ngầm sụp đổ.

Chính quyền Bangkok cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương), đúng vào thời điểm giao thông đông đúc. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành cắt điện và cấp nước tại khu vực. Một số tòa nhà hành chính và trụ sở cảnh sát gần đó cũng được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Video ghi lại cảnh "hố tử thần" sâu 50 mét bất ngờ xuất hiện tại thủ đô của Thái Lan.

Nguồn tin từ Gulf News cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho là do công trình xây dựng tuyến đường sắt ngầm đang thi công gần đó, kết hợp với việc rò rỉ nước từ hệ thống ống ngầm làm xói mòn đất. Khi khối đất đá bên dưới bị hút vào khoảng trống công trình, mặt đường phía trên nhanh chóng sụp xuống.

Hiện, công tác gia cố và xử lý hố sụt đang được triển khai. Sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Vụ việc tiếp tục được theo dõi sát sao do nguy cơ hố sụt có thể lan rộng nếu mưa lớn hoặc có thêm tác động từ các công trình xây dựng lân cận.