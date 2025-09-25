Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Video ghi lại cảnh "hố tử thần" sâu 50 mét bất ngờ xuất hiện tại thủ đô Thái Lan

Sơn Trần

HHTO - Sáng 24/9, một hố sụt đất khổng lồ (thường gọi là “hố tử thần”) bất ngờ xuất hiện ngay trước Bệnh viện Vajira, thuộc quận Dusit, thủ đô Bangkok (Thái Lan), gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông và buộc nhiều tòa nhà xung quanh phải sơ tán.

Theo Reuters, hố sụt có diện tích khoảng 30x30 mét, độ sâu lên tới 50 mét, khiến toàn bộ mặt đường Samsen trước bệnh viện Vajira bị biến dạng. Sự cố cũng kéo theo hệ thống cột điện, đường ống nước ngầm sụp đổ.

Chính quyền Bangkok cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương), đúng vào thời điểm giao thông đông đúc. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành cắt điện và cấp nước tại khu vực. Một số tòa nhà hành chính và trụ sở cảnh sát gần đó cũng được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Video ghi lại cảnh "hố tử thần" sâu 50 mét bất ngờ xuất hiện tại thủ đô của Thái Lan.

Nguồn tin từ Gulf News cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho là do công trình xây dựng tuyến đường sắt ngầm đang thi công gần đó, kết hợp với việc rò rỉ nước từ hệ thống ống ngầm làm xói mòn đất. Khi khối đất đá bên dưới bị hút vào khoảng trống công trình, mặt đường phía trên nhanh chóng sụp xuống.

Hiện, công tác gia cố và xử lý hố sụt đang được triển khai. Sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện cũng như sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Vụ việc tiếp tục được theo dõi sát sao do nguy cơ hố sụt có thể lan rộng nếu mưa lớn hoặc có thêm tác động từ các công trình xây dựng lân cận.

cover.jpg
Sơn Trần
Reuters, Gulf News
#hố tử thần Bangkok #sụt đất Thái Lan #hố sụt đất Bangkok #địa chất Thái Lan #sự kiện khẩn cấp Bangkok #giao thông tắc nghẽn Bangkok #bệnh viện Vajira

Cùng chuyên mục