Những sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi

Linh Lê

HHTO - Một số sân bay tại Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 Bualoi, đặc biệt là những sân bay thuộc khu vực miền Trung.

Bão số 10 Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần, cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía Tây của bão gây mưa lớn. Dù trên biển, cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đầu liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9. Bão đi nhanh, phương án dự báo khá phân tán, do vậy cần cập nhật diễn biến của cơn bão liên tục, chủ động phương án ứng phó với phương án bão mạnh khoảng cấp 12.

san-bay-1729927849096166068330.png
(Ảnh minh họa từ Internet)

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trong ngành nhằm chủ động ứng phó cơn bão số 10 (bão BULOI). Các sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị). Ngoài ra, Phú Bài (Huế) và Đà Nẵng cũng có khả năng chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cục Hàng không đã ra thông báo ngừng tiếp thu tàu bay tại nhiều sân bay, cụ thể: Đồng Hới (13h - 22h ngày 28/9), Thọ Xuân (22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9), Phú Bài (8h - 14h00 ngày 28/9) và Đà Nẵng (6h - 11h ngày 28/9).

Các cảng hàng không khác như Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Chu Lai được yêu cầu trực 24/24, chủ động cập nhật tình hình, sẵn sàng ứng phó nếu bão có diễn biến bất thường. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng các hãng hàng không phải theo sát dự báo khí tượng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, giảm thiểu tối đa tác động đến hoạt động khai thác và an toàn hành khách.

cover-fb.jpg
Linh Lê
Tổng hợp
#bão số 10 Bualoi #sân bay Việt Nam #ứng phó bão #cảnh báo thời tiết #hàng không Việt Nam #sân bay Đồng Hới #sân bay Đà Nẵng

