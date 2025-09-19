Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tranh cãi quanh cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Bình An

HHTO - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm phát sóng, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã phát động cuộc thi thiết kế logo đặc biệt, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên, những tác phẩm sử dụng công cụ AI xuất hiện trong vòng thi đầu tiên đã bất ngờ tạo nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia vừa phát động đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Với chủ đề xoay quanh tinh thần “Tri thức - Bản lĩnh - Kết nối - Truyền cảm hứng”, thể lệ yêu cầu tác phẩm theo tỷ lệ vuông, định dạng PNG hoặc JPG, có thể vẽ tay hoặc thiết kế đồ họa, kèm mô tả ngắn gọn. Các bài dự thi hợp lệ sẽ được đăng công khai trên fanpage chính thức, với cơ cấu giải thưởng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

534738170-1187435316741501-4092830111953339282-n-8215.jpg
Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia phát động cuộc thi thiết kế logo kỉ niệm 25 năm phát sóng chương trình (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Tuy nhiên, ngay khi những thiết kế đầu tiên xuất hiện, cộng đồng mạng đã lập tức xôn xao. Nhiều khán giả phát hiện có bài thi được tạo bằng công cụ AI, thậm chí còn mắc lỗi chính tả nhưng vẫn được đăng tải. Một số thiết kế khác lại bị đánh giá sơ sài, thiếu tính chuyên nghiệp, song vẫn “lọt cửa” kiểm duyệt.

Do thể lệ không quy định việc cấm sử dụng AI, các tác phẩm này vẫn được tính là hợp lệ. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu một cuộc thi sáng tạo còn giữ được giá trị khi công cụ trí tuệ nhân tạo có thể “chen chân” dễ dàng như vậy?

549318505-1208587474626285-6242105733727392919-n.jpg﻿
549162982-1208606481291051-1745627387304160316-n.jpg
547336152-1208589437959422-2790556074719914848-n.jpg
Một số bài dự thi gây tranh cãi (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện logo Đường Lên Đỉnh Olympia phản ánh xu hướng AI đang len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực sáng tạo. Từ viết văn, làm nhạc đến thiết kế, các công cụ này mang lại sự tiện lợi và tốc độ, nhưng đồng thời đặt ra mối lo về tính nguyên bản. Những sản phẩm sinh ra từ robot có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, song lại dễ thiếu vắng cảm xúc và dấu ấn cá nhân - điều vốn được xem là linh hồn của lĩnh vực sáng tạo.

Song song với những bài dự thi gây tranh cãi, vẫn có nhiều thiết kế được đánh giá cao nhờ ý tưởng sáng tạo và sự gắn bó với hành trình 25 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia. Những vòng nguyệt quế cách điệu cùng con số 25, hình ảnh đỉnh núi quen thuộc hay gam màu tươi sáng thể hiện tinh thần kết nối và truyền cảm hứng đã chứng minh rằng tác phẩm được hoàn thiện bởi con người vẫn có sức hút riêng. Điều này cũng cho thấy khâu kiểm định đóng vai trò “gác cổng” quan trọng, để bảo đảm sự công bằng và tôn vinh đúng giá trị của những tác phẩm tâm huyết thực sự.

547498209-1208607894624243-8360616932361451678-n.jpg
548200633-1208608174624215-8437724458479053292-n.jpg
547767110-1208596801292019-234804213069804283-n.jpg
549483313-1209215511230148-1622824616807375874-n.jpg
Song song với những bài dự thi gây tranh cãi, vẫn có những bài dự thi được cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi. (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Tranh cãi quanh logo Olympia 25 không dừng lại ở một cuộc thi nhỏ, mà còn gợi mở vấn đề lớn hơn: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cần có những “luật chơi” rõ ràng để phân biệt giữa sản phẩm do con người sáng tạo và sản phẩm do AI hỗ trợ. Chỉ khi đó, các sân chơi nghệ thuật mới thật sự giữ được tính công bằng, đồng thời khuyến khích người trẻ đầu tư trí tuệ và cá tính sáng tạo.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
