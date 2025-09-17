Mua xổ số theo số điện thoại lừa đảo, bà nội trợ ở Malaysia trúng 38 tỷ đồng

HHTO - Một người phụ nữ nội trợ ở Malaysia đã mua xổ số theo chính số điện thoại lừa đảo đã gọi cho mình. Thật không ngờ, với số tiền bỏ ra rất nhỏ, cô ấy trúng được hơn 38 tỷ đồng. Công ty xổ số đã xác nhận sự việc nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo.

Vận may nhiều khi đến vô cùng bất ngờ, theo cách mà người ta có nằm mơ cũng không thấy được - chẳng hạn như từ số điện thoại của những cuộc gọi lừa đảo.

Thật vậy, 2 cuộc gọi lừa đảo đã làm thay đổi cuộc đời một người phụ nữ nội trợ ở bang Perak (Malaysia) theo cách có lẽ là độc nhất (vì bình thường những cuộc gọi lừa đảo mà làm thay đổi cuộc đời con người thì chỉ toàn theo hướng tiêu cực!).

Theo trang The Sun của Malaysia, người phụ nữ này (giấu tên) mới đây đã nhận được 2 cuộc gọi từ số lạ. Cô biết đó là những cuộc gọi lừa đảo vì cô đã nghe những cuộc gọi này vài lần rồi. Nhưng hôm đó, nghĩ thế nào, cô quyết định mua xổ số theo dãy số đuôi của 2 cuộc gọi đó, là số 4526 và 3106.

Một số người mua xổ số ở Malaysia. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Rất tiết kiệm, người phụ nữ này chỉ bỏ ra 2 ringgit (12.000 đồng) để mua xổ số.

Nhưng rồi thật không thể tin được, những con số này đã khiến cô trúng giải đặc biệt gần 6,1 triệu ringgit (hơn 38 tỷ đồng) hôm 10/9.

Câu chuyện chưa từng có tiền lệ này đã được công ty xổ số xác nhận.

Người trúng giải thì ngạc nhiên không để đâu cho hết, nói rằng đến bây giờ vẫn không tin được là mình trúng số tiền lớn như vậy. Cô dự định sẽ chuyển một phần tiền cho quỹ từ thiện.

Công ty xổ số đăng hình minh họa cho sự việc hy hữu này. Ảnh: Damacai.



Dù sao, các nhà chức trách và cả công ty xổ số ở Malaysia nhấn mạnh rằng việc trúng xổ số khi mua theo số điện thoại lừa đảo như trên là cực kỳ hiếm có; vì vậy, đối với các cuộc gọi lừa đảo, người dân không nên coi đó là “cơ hội” gì cả mà tốt nhất là không nghe và không tin.