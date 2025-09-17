Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Mua xổ số theo số điện thoại lừa đảo, bà nội trợ ở Malaysia trúng 38 tỷ đồng

Thục Hân

HHTO - Một người phụ nữ nội trợ ở Malaysia đã mua xổ số theo chính số điện thoại lừa đảo đã gọi cho mình. Thật không ngờ, với số tiền bỏ ra rất nhỏ, cô ấy trúng được hơn 38 tỷ đồng. Công ty xổ số đã xác nhận sự việc nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo.

Vận may nhiều khi đến vô cùng bất ngờ, theo cách mà người ta có nằm mơ cũng không thấy được - chẳng hạn như từ số điện thoại của những cuộc gọi lừa đảo.

Thật vậy, 2 cuộc gọi lừa đảo đã làm thay đổi cuộc đời một người phụ nữ nội trợ ở bang Perak (Malaysia) theo cách có lẽ là độc nhất (vì bình thường những cuộc gọi lừa đảo mà làm thay đổi cuộc đời con người thì chỉ toàn theo hướng tiêu cực!).

Theo trang The Sun của Malaysia, người phụ nữ này (giấu tên) mới đây đã nhận được 2 cuộc gọi từ số lạ. Cô biết đó là những cuộc gọi lừa đảo vì cô đã nghe những cuộc gọi này vài lần rồi. Nhưng hôm đó, nghĩ thế nào, cô quyết định mua xổ số theo dãy số đuôi của 2 cuộc gọi đó, là số 4526 và 3106.

buy.jpg
Một số người mua xổ số ở Malaysia. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Rất tiết kiệm, người phụ nữ này chỉ bỏ ra 2 ringgit (12.000 đồng) để mua xổ số.

Nhưng rồi thật không thể tin được, những con số này đã khiến cô trúng giải đặc biệt gần 6,1 triệu ringgit (hơn 38 tỷ đồng) hôm 10/9.

Câu chuyện chưa từng có tiền lệ này đã được công ty xổ số xác nhận.

Người trúng giải thì ngạc nhiên không để đâu cho hết, nói rằng đến bây giờ vẫn không tin được là mình trúng số tiền lớn như vậy. Cô dự định sẽ chuyển một phần tiền cho quỹ từ thiện.

lot.jpg
Công ty xổ số đăng hình minh họa cho sự việc hy hữu này. Ảnh: Damacai.

Dù sao, các nhà chức trách và cả công ty xổ số ở Malaysia nhấn mạnh rằng việc trúng xổ số khi mua theo số điện thoại lừa đảo như trên là cực kỳ hiếm có; vì vậy, đối với các cuộc gọi lừa đảo, người dân không nên coi đó là “cơ hội” gì cả mà tốt nhất là không nghe và không tin.

ft1465.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ #chuyện hy hữu #khó tin nhưng có thật #trúng xổ số #may mắn bất ngờ #số điện thoại lừa đảo #cuộc gọi số lạ

Xem thêm

Cùng chuyên mục