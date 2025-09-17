Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Say mê viết code ở tuổi già, cụ bà “đánh thức” tinh thần học để không bị AI thay thế

Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà tóc bạc gõ từng dòng lệnh trên máy tính bảng tại cửa hàng điện tử ở Thiên Tân (Trung Quốc) gây bão Douyin, thu hút sự chú ý của netizen và truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ.

Trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà tóc bạc đang cặm cụi lập trình trên chiếc máy tính bảng tại một cửa hàng điện tử ở Thiên Tân bất ngờ gây sốt. Trong video, cụ bà gõ từng dòng lệnh với vẻ tập trung cao độ. Đoạn clip đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt thích. - Clip: @jinjiedexiao38.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một nhóm hài hước ví hình ảnh này giống như "phiên bản tân cử nhân ngành IT ra trường" - ám chỉ sự khắc nghiệt của việc học lập trình đến mức "bào mòn" nhan sắc. Nhóm còn lại cho rằng đây là một hành động truyền cảm hứng, cho thấy công nghệ ngày càng phát triển thì việc học chưa bao giờ dừng lại.

cu-gia-lap-trinh-3.jpg
Sự tập trung của cụ bà khiến một số netizen cảm thấy "xấu hổ không bằng".

Không chỉ clip ở Thiên Tân, trên mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền nhiều hình ảnh các cụ ông cụ bà ngồi học lập trình tại các trung tâm thương mại, tìm hiểu từ những bước cơ bản nhất. Netizen Trung Quốc cho biết: "Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi AI có thể thay thế con người hay không" hay "Không học mới tự mất đi cơ hội cạnh việc làm".

cu-gia-lap-trinh.jpg
Một số bình luận hài hước: "Đây là học viên mới tốt nghiệp khóa 26".
Hình ảnh các cụ bà ngồi học tại trung tâm thương mại. Clip: @lxying_1997.

Câu chuyện cụ bà Thiên Tân cũng gợi nhớ đến bà Mã Đản Thanh (thường gọi bà Mã) ở Trùng Khánh - nhân vật truyền cảm hứng nổi tiếng mạng xã hội.

Ở tuổi 100 (năm 2021), bà Mã vẫn sử dụng thành thạo máy ảnh DSLR, Photoshop, dựng video và lưu trữ hàng trăm thư mục ảnh tự chụp. Từng là giáo viên kinh tế, bà bắt đầu học nhiếp ảnh ở tuổi 87 và có tác phẩm đạt giải thưởng. Với bà, "không bao giờ là quá muộn để học" chính là phương châm sống.

cu-gia-lap-trinh-1.jpg
Bà Mã tham gia chụp ảnh cho một cuộc thi Marathon. Ảnh: Douyin.

Những hình ảnh này khiến nhiều người trẻ dừng lại và suy nghĩ: giữa thời đại AI, đôi khi điều gây ấn tượng nhất không phải công nghệ mới nhất, mà là sự kiên trì và tinh thần "học, học nữa, học mãi" - thứ có thể xuất hiện ở bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào.

1465.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
#cụ bà lập trình #truyền cảm hứng học tập #công nghệ và tuổi tác #tư duy học tập không giới hạn #các cụ ông bà học công nghệ #học lập trình #cụ bà viết code

Cùng chuyên mục