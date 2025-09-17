Say mê viết code ở tuổi già, cụ bà “đánh thức” tinh thần học để không bị AI thay thế

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà tóc bạc gõ từng dòng lệnh trên máy tính bảng tại cửa hàng điện tử ở Thiên Tân (Trung Quốc) gây bão Douyin, thu hút sự chú ý của netizen và truyền cảm hứng học tập cho giới trẻ.

Trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà tóc bạc đang cặm cụi lập trình trên chiếc máy tính bảng tại một cửa hàng điện tử ở Thiên Tân bất ngờ gây sốt. Trong video, cụ bà gõ từng dòng lệnh với vẻ tập trung cao độ. Đoạn clip đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt thích. - Clip: @jinjiedexiao38.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một nhóm hài hước ví hình ảnh này giống như "phiên bản tân cử nhân ngành IT ra trường" - ám chỉ sự khắc nghiệt của việc học lập trình đến mức "bào mòn" nhan sắc. Nhóm còn lại cho rằng đây là một hành động truyền cảm hứng, cho thấy công nghệ ngày càng phát triển thì việc học chưa bao giờ dừng lại.

Sự tập trung của cụ bà khiến một số netizen cảm thấy "xấu hổ không bằng".

Không chỉ clip ở Thiên Tân, trên mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền nhiều hình ảnh các cụ ông cụ bà ngồi học lập trình tại các trung tâm thương mại, tìm hiểu từ những bước cơ bản nhất. Netizen Trung Quốc cho biết: "Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi AI có thể thay thế con người hay không" hay "Không học mới tự mất đi cơ hội cạnh việc làm".

Một số bình luận hài hước: "Đây là học viên mới tốt nghiệp khóa 26".

Hình ảnh các cụ bà ngồi học tại trung tâm thương mại. Clip: @lxying_1997.

Câu chuyện cụ bà Thiên Tân cũng gợi nhớ đến bà Mã Đản Thanh (thường gọi bà Mã) ở Trùng Khánh - nhân vật truyền cảm hứng nổi tiếng mạng xã hội.

Ở tuổi 100 (năm 2021), bà Mã vẫn sử dụng thành thạo máy ảnh DSLR, Photoshop, dựng video và lưu trữ hàng trăm thư mục ảnh tự chụp. Từng là giáo viên kinh tế, bà bắt đầu học nhiếp ảnh ở tuổi 87 và có tác phẩm đạt giải thưởng. Với bà, "không bao giờ là quá muộn để học" chính là phương châm sống.

Bà Mã tham gia chụp ảnh cho một cuộc thi Marathon. Ảnh: Douyin.

Những hình ảnh này khiến nhiều người trẻ dừng lại và suy nghĩ: giữa thời đại AI, đôi khi điều gây ấn tượng nhất không phải công nghệ mới nhất, mà là sự kiên trì và tinh thần "học, học nữa, học mãi" - thứ có thể xuất hiện ở bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào.